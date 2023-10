La dirección creativa de Roman Reigns, inamovible

Los recientes e importantes cambios en la WWE no han trastocado la dirección creativa de Roman Reigns. No es una sorpresa pero tengamos en cuenta que tras haberse hecho oficial la venta a Endeavor así como la formación de TKO Group Holdings se ha determinado que Triple H será el director creativo, perdiendo Vince McMahon cualquier poder en este sentido. No obstante, previamente, después de unos meses estando HHH al mando por el retiro de The Chairman, este volvió para volver a meter mano en la narrativa.

► La dirección creativa de Roman Reigns

Pero todo sigue igual para el Campeón Universal Indiscutible WWE. De ello nos informan nuestros compañeros de Fightful.

Reigns estuvo fuera desde poco después de SummerSlam, antes de regresar para la construcción de Crown Jewel. Durante su ausencia, las cosas cambiaron entre bastidores y Vince McMahon ya no contribuye creativamente. Sin embargo, se nos dijo que el proceso creativo de Roman Reigns sigue siendo en gran medida el mismo. Tanto Reigns como Paul Heyman se dice que contribuyen en gran medida, independientemente de si el jefe de la creatividad era Vince McMahon, Triple H o una combinación de ambos.

El mismo informe señala que Michael Hayes es responsable de supervisar la producción de la mayoría de los ángulos, entrevistas y segmentos relacionados con The Bloodline en todos los programas. Hayes ha sido una parte fundamental en el impulso de Reigns desde que comenzó hace años.

Aquí podríamos decir eso de: si algo funciona… Todo ha estado funcionando de maravilla con The Tribal Chief. Y en el reciente estreno de la nueva temporada de SmackDown fue como una reunión de sus historias, pues tuvo caras a cara con Cody Rhodes, John Cena y LA Knight. Veremos qué sigue para Roman Reigns.