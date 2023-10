Si mañana Roman Reigns anunciase que cuelga las botas, su carrera ya merecería quedar en los anales de la industria. Por ello, SUPERLUCHAS lo escogió Luchador del 2022.

Y aunque un servidor en particular no es precisamente entusiasta del samoano, más allá del «kayfabe», Reigns ha demostrado cumplir con las expectativas depositadas, siendo corresponsable de una nueva edad de oro televisiva para WWE.

Sobra decir que el gigante estadounidense lo incluirá en su «Hall of Fame», pero fuera de este ámbito, ¿consideraría el Wrestling Observer hacerlo parte de su particular Salón de la Fama? Esto dijo Dave Meltzer en reciente edición de la Wrestling Observer Radio.

«A ver, venga… No hay nadie que no esté que se quede cerca de tener sus credenciales. Hay una aversión hacia él por haber sido ‘elegido’. Pues, ¿sabéis qué? ¡Todos fueron elegidos! ¡Están en un ‘boom’ y él es el número uno!»

► El merecimiento de Roman Reigns, en entredicho

Y parece que las palabras de Dave Meltzer han tenido bastante repercusión, pues otro medio, como Voices of Wrestling, a través del autor Case Lowe, censura lo expuesto por el editor del Wrestling Observer Newsletter, cuestionando los méritos de Roman Reigns. Seguidamente, un extracto del artículo.

«Roman Reigns no merece ser admitido en ese Salón de la Fama. «Con una carrera largamente fallida, que sólo ha dado un vuelco gracias a la ayuda de unos secundarios talentosos, Reigns ha fracasado desde que se vistió con un uniforme táctico en The Shield. Ha sido tremendamente corriente en el ring, en general alguien sin peso en la taquilla y no ofrece una trascendencia histórica, pese a su constante presencia en televisión para la promotora más grande del mundo […] «Dave Meltzer describe su criterio para el Salón de la Fama como ‘…una combinación de capacidad taquillera, ser un gran luchador entre las doce cuerdas o sobresalir en un aspecto de la lucha libre profesional, además de tener una relevancia histórica en un sentido positivo. Un candidato debería tener algo que ofrecer en todas las tres categorías, o ser alguien que sobresalga en una o dos categorías para merecer su inclusión’. «No creo que Reigns sobresalga en ninguna de esas categorías, menos aún en las tres […]»

Lowe recuerda dos casos en los que Reigns no fue suficiente a la hora de agotar boletos, exponiendo así que «The Tribal Chief» está muy lejos de anteriores caras de la empresa como John Cena. E igualmente, desdeña su habilidad entre las doce cuerdas, al repasar su historial de combates en WrestleMania.

Evidentemente, todo el mérito de los grandes números que genera WWE en esta etapa pos-COVID no recae sobre Reigns, pero podríamos decir lo mismo de Cena y sus predecesores. La lucha libre es un espectáculo colectivo y WWE ha sabido rodear a Reigns de buenos secundarios, al igual que ocurre en el cine, en pos de concederle un aura como no se veía desde hace años.

No negaré que Reigns ha dependido y depende del trabajo creativo (y de producción) que realiza WWE, y, de nuevo, todas las grandes figuras de la empresa se han visto en la misma tesitura, pues así es el sistema imperante dentro del producto. Y esto atañe a su desempeño «in-ring», adaptado perfectamente al estilo que WWE quiere. Quién sabe si en otro escenario, Reigns podría dar combates de cinco estrellas. Durante sus años en WWE, Jon Moxley (entonces Dean Ambrose) no era visto como un gran luchador, hasta que compitió en AEW y NJPW.

Reigns tal vez sea el menos brillante de todos los «chicos franquicia» que han pasado por WWE. No obstante, negar que la candencia actual de esta compañía (con números que no se veían desde la «Attitude Era»; he ahí la relevancia histórica) se debe en parte al trabajo individual de Reigns, raya el «haterismo».