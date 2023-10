Cody Rhodes y Jey Uso hablaron juntos para los medios después de ganar el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE en Fastlane 2023. En la actualidad, ya no tienen los cinturones en sus manos, pues los perdieron durante al Raw de esta semana ante Finn Bálor y Damian Priest. Pero volvamos a dicha conferencia pues de ella habla The American Nightmare en WWE Die Woche señalándola como uno de los mejores momentos de su carrera.

► Cody Rhodes y Jey Uso

«Bueno, después le dije a Jey: ‘Ese podría haber sido uno de los diez mejores momentos de mi carrera’. Una de las cosas que no se puede ver en la conferencia de prensa es que los medios no estaban realmente haciendo preguntas… más bien nos miraban con asombro, y normalmente son un poco más rápidos con las preguntas. Mucho del humor y lo que estaba sucediendo, simplemente lo estábamos prolongando. Has visto el video, no tengo ninguna defensa para el video aparte de que nos lo estábamos pasando muy bien. No sé si puedo superarlo, en cuanto a conferencias de prensa, no sé si quiero intentarlo.

«La próxima vez, simplemente llevaré una hoja de papel, quizás leeré algunas estadísticas, información técnica. Me niego a tratar las conferencias de prensa como si fueran parte del espectáculo. Me gusta que sean ese comentario en la noche donde aflojamos un poco, abrimos un poco el telón y hablamos con… hay miembros de los medios que realmente quieren eso y luego hay miembros de los medios que quieren algo diferente. Para mí, realmente me encantan esas. No sé si seré bienvenido de nuevo o invitado de nuevo. No sé si puedo superarlo. Fue un momento de carrera entre los diez mejores, esa conferencia de prensa«.