«Nunca lo descarto. Me encantaría subir al ring en un par de ocasiones, pero todo depende de si se presenta la oportunidad y de la historia. Veremos. Creo que muchos fanáticos lo respaldarían si lo hacemos. Creo que se me daría bastante bien. Nunca se sabe, no descarto esa opción. Por ahora, me concentro en el fútbol y la escuela, y veremos cómo se desarrolla.» Esto dice Declan McMahon en una reciente entrevista con WU Online. Puede que en el futuro siga los pasos de su padre, de su abuelo o de su tío.

► Declan McMahon habla claro

Declan McMahon es el hijo de Shane McMahon, sobrino de Stephanie McMahon y Triple H, y nieto de Vince McMahon. Y en la misma entrevista le preguntaron por AEW e IMPACT. Él ahora mismo no está en la lucha libre, está enfocado en el football, pero de igual manera desde ahora mismo esas dos puertas están cerradas para él.

«Yo no veo esa basura«, fue la respuesta de Declan. No se puede decir que no forma parte de su familia. Aunque igualmente ese es un comentario que podría hacer cualquier fanático random de WWE que no ve más allá de lo que esta compañía tiene para ofrecer. Evidentemente, nunca se le desea el mal a nadie, pero sería interesante que dentro de unos años el joven McMahon abandonara la compañía que hasta hace poco era de su familia para unirse a las mencionadas. Hace poco habláblamos de Cody Rhodes…

De todas maneras, el futuro que pudiera tener Declan McMahon en la lucha libre parece muy lejano. Tendremos que seguir esperando, pero estaremos atentos a ver si de ahora en adelante sus apariciones en las noticias luchísticas son más habituales.