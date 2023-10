Alicia Fox: «WWE toma prestados nuestros cuerpos»

Alicia Fox reflexiona sobre sus muchos años (2006–2023) en WWE ahora que está fuera de la compañía. Lo hace en una reciente aparición en el pódcast The Pope’s Point of View, presentado por la también exSuperestrella Elijah Burke. La ahora Vix Crow considera además que la nostalgia juega un factor importante en el disfrute del producto por parte de los fanáticos.

Alicia Fox as divas champ was so underrated she was so amazing as champ and mind you she was the first and ONLY African American divas champion in wwe history pic.twitter.com/2FyMggcBZB — 𝘬𝘢𝘵 𐀔 (@divasfaction) October 16, 2023

► Alicia Fox recuerda WWE

«Somos contratistas independientes. Ellos toman prestados nuestros cuerpos. Más importante aún, ustedes son luchadores, algunos intentando acercarse a la máquina y la mayoría de nosotros tratando de alejarnos lo más posible de ella. La cuestión es que no son la única máquina en la ciudad, y nunca lo han sido. Entonces, ¿de qué se trata la nostalgia? Porque la naturaleza humana, por su propia naturaleza, puede experimentar nostalgia por el pasado. No es de extrañar que los fanáticos de la lucha libre estén como, ‘¡Dios mío, lucha libre!’, sin importar dónde se encuentren.

«Siempre y cuando esa empresa en particular haya estado usando el blackface y nuestros jefes hayan interpretado estos personajes, ahora me tiene sentido por qué me trataban así. Para mí, no estudié la historia de la lucha libre mirando hacia adelante. Viví esa experiencia de manera lineal. Hice lo que me dijeron que hiciera, conduje esas horas. Estuve en una gira en autobús con mi prometido. Tampoco estaba trayendo equipos de cámara para explotar a mis amigos en un acuerdo que ya era explotador.»

Alicia Fox no ha tenido todavía un combate desde que abandonara la WWE sino que ha estado enfocada en Reality of Wrestling, la escuela de Booker T. Pero no hace mucho señalaba a algunas luchadoras con las que le gustaría compartir las cuerdas:

«Quiero luchar contra Deonna Purrazzo, he estado siguiendo su carrera. También en AEW, me interesa Toni Storm, me gusta mucho. Por supuesto, Paige. Amo a Ruby Soho. Me refiero a ese tipo de mujeres, sé que tienen determinación y talento, pero aquí en Reality of Wrestling también he visto a muchas mujeres destacadas. Y en otras promociones hay muchas chicas más, sinceramente, en este momento ni siquiera puedo pensar… simplemente quiero enfrentarme a todas.»