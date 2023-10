Se avecina más contenido DLC para AEW Fight Forever

Volvemos con más novedades sobre AEW Fight Forever, el videojuego de la compañía de lucha libre presidida por Tony Khan varios meses después de la última actualización sobre el mismo, que traíamos bajo la pregunta de si iba a expandirse el modo Road to Elite. En esta ocasión, la información proviene de nuestros compañeros de Fightful.

The HOOKHausen: Very Handsome, Very Evil Pack is available NOW for #AEWFightForever on Xbox, PlayStation and PC. Nintendo Switch to follow on October 5th.

Download or be cursed! pic.twitter.com/9lxHBgmMPY

— AEW Games (@AEWGames) September 28, 2023