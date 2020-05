The Undertaker cuenta por qué entró en el mundo de las redes sociales

Como Michelle McCool apunta en la serie documental 'Undertaker: The Last Ride', aquel amago de retiro en WrestleMania 33 supuso el inicio de la apertura en canal del personaje que Mark Calaway porta, cuando este la besó tras su combate contra Roman Reigns. Desde entonces, los viejos seguidores de The Undertaker han tenido que frotarse los ojos en numerosas ocasiones ante las entrevistas fuera del "kayfabe" que este veterano viene concediendo, y que lógicamente, invitan a pensar en que su carrera tiene los días contados.

E igualmente por el hecho de que Taker también forme parte ya de las redes sociales, cual Superestrella al uso. Allá por enero de 2018, antes de que empezara a cocinarse su duelo contra John Cena en WrestleMania 34, "The Phenom" se abrió una cuenta en Twitter, y en mayo de ese mismo año hizo lo propio en Instagram, aunque ya comenzara a aparecer regularmente bajo su faceta "humana" en el de su esposa; praxis que Cena utilizó para atacarlo durante la construcción de la rivalidad camino a aquel "Show de los Shows".

► The Undertaker, el "influencer"

La leyenda viviente acudió como invitado a la última edición del podcast de Bill Simmons, y entre varios temas, dio cuenta del motivo de su reciente vida 2.0.

«Tengo cuentas en redes sociales, probablemente hace menos de dos años, ¿no? Tú sabes, estaba claro. Tengo más combates detrás de mí que delante. Y la gente empezó a decir, 'tío, tienes que salir de ahí porque tu carrera luchística va a terminarse'. Así que bueno, es momento de sacar partido de la marca, cosa que no hice en todos estos años».

La charla completa de The Undertaker en el podcast de Bill Simmons puede escucharse aquí.