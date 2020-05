The Undertaker: "El fin de mi 'Streak' fue lo mejor para los negocios"

El proceso de humanización de The Undertaker comenzó en 2017, después de que este contemplara su retiro en WrestleMania 33 y regresara por todo lo alto en el "Show de los Shows" del año siguiente enfrentando a John Cena, para a posteriori jugar con el final de su carrera en 2019 mediante una suerte de gira de despedida por las islas británicas, que finalmente no se llevó a cabo.

Y 2020 incide en esta tendencia de mostrarnos al hombre detrás del personaje, especialmente a raíz de la serie documental que se estrenará esta noche en WWE Network justo después de Money in the Bank, 'Undertaker: The Last Ride'. Así, como cualquier otra Superestrella, "The Phenom" ha sido uno de los invitados del episodio de hoy de WWE The Bump.

"Well, there goes my childhood! My childhood is dead!"



