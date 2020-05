Se confirma que The Undertaker planeaba retirarse en WrestleMania 33

Hace ahora tres años, por estas mismas fechas, casi todos dábamos por hecho que la carrera de The Undertaker había llegado a su fin, tras su derrota ante Roman Reigns en WrestleMania 33. Varias señales así lo dejaron entrever durante el propio magno evento: un "Deadman" saludando a Michelle McCool en las gradas camino de vuelta a vestidores; sus guantes, sombrero y gabardina dejados en mitad del ring; o un Reigns compungido tras bambalinas. De hecho, un servidor calificó tal acontecimiento como "el verdadero fin de una era".

Sin embargo, WWE no acaba de ser capaz de desprenderse de su pasado, al contrario de lo que logró durante la "Ruthless Aggression Era". The Undertaker, una vez más, volvió a ser este año la gran atracción de WrestleMania, gracias a su "Boneyard Match" contra AJ Styles que cosechó buenas críticas y ya es considerado poco menos que combate de culto por la propia compañía.

► Roman Reigns debía ser el último rival de The Undertaker

Una continuidad de las andanzas de "The Phenom" que parece si estuvo realmente en el aire durante aquellos meses, según revela la sinopsis del documental 'Undertaker: The Last Ride', que estrena primera parte el próximo 10 de mayo en WWE Network (justo después de Money in the Bank 2020).

«Sé testigo de una inusual y reveladora mirada a Mark Calaway, el hombre detrás de The Undertaker, mientras se prepara para el último combate de su histórica carrera en WWE contra Roman Reigns en WrestleMania 33».

A medida que WWE Network emita las siguientes partes del documental, supongo que conoceremos los motivos expuestos por la leyenda viviente para no colgar las botas aquel 2 de abril de 2017. Oficialmente, según las historias de WWE, John Cena fue el instigador, durante las semanas previas a WrestleMania 34, un año después, donde "The Champ" ya hizo referencia a la persona que porta el personaje de The Undertaker, al igual que AJ Styles camino a la más reciente entrega del "Show de los Shows"; última implicación luchística sobre la que también se rumora supuso su canto de cisne.