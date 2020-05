Drew McIntyre y Seth Rollins se enfrentarán esta noche en Money in the Bank 2020 con el Campeonato WWE en juego. Si bien la rivalidad no ha sido intensa como otras que han existido con el mismo oro en juego, pero en todo caso anticipamos que será un gran combate y cada uno irá por lo suyo.

► Las predicciones de Drew McIntyre y Seth Rollins

Precisamente, lo último que habíamos recordado en la rivalidad entre Drew McIntyre y Seth Rollins fue en el estelar del último Raw, donde luego de que el Campeón WWE derrotara a Murphy, Rollins amagó con entrar al ring, pero luego se fue y apareció de la nada para conectarle una patada. Eventualmente, McIntyre se levantó y luego de que tomó la delantera, el Monday Night Messiah huyó.

Esta mañana, horas antes de su gran choque, tanto Drew McIntyre como Seth Rollins recurrieron a sus cuentas oficiales de Twitter, y cada uno dio una predicción respecto a lo que anticipan que ocurrirá esta noche. Primero fue el campeón, quien describió gráficamente que le propinará una Claymore Kick al Monday Night Messiah.

This is the perfect representation of how tonight is going to go down...#MITB pic.twitter.com/21tVqFlrjx — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) May 10, 2020

"Esta es la perfecta representación de cómo será esta noche."

Por supuesto, el retador no se quedó atrás y sentencia que hoy habrá una redención.

"Money in the Bank es acerca de la redención. Tu turno Drew."

McIntyre volvió a la carga y respondió acerca de la "redención" que promete Rollins, con otro mensaje donde se burla de aquello, incluyendo un video de cuando rivalizaron el año pasado, aunque en esa ocasión tenían los papeles invertidos, ya que el escocés era el rudo.

You see it as redemption, but I see it as a chance to right some wrongs. I do not forgive & I never forget oh great "Messiah" https://t.co/NQWe0u2GuX pic.twitter.com/et3Fndu5oK — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) May 10, 2020

"Tú lo ves como redención, yo lo veo como una oportunidad de corregir algunas equivocaciones. Yo no olvido y jamás olvidaré o gran 'Mesías'."

¿Quién ganará esta noche?