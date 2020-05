WWE estaría cocinando una revancha entre The Undertaker y AJ Styles

En SÚPER LUCHAS un servidor viene comentando la continua vulneración del otrora sagrado "kayfabe" dentro del microcosmos de WWE. Y como ejemplo reciente, entre otros, mencioné el caso de AJ Styles y su "enterramiento" en WrestleMania 36 a manos de The Undertaker, cuando apenas cuatro días después, pudo verse a "The Phenomenal" interactuar con fans a través de Mixer.

E igualmente, debido a las bajas cifras de audiencia, WWE requirió el regreso a las pantallas de Styles hace dos semanas de cara a Money in the Bank 2020, donde destacaron un par de segmentos del combate por el maletín del que formó parte.

Durante su ascenso a la azotea de las oficinas centrales de Stamford mientras buscaba a Rey Mysterio, quien minutos antes no quiso ayudarlo a liberarse de una trampa de peso puesta por Otis, Styles se topó con una foto de Taker colgada de uno de los pasillos, que lo retrotrajo a su derrota en dicho "Boneyard Match".

Para seguidamente, abrir la puerta de una extraña habitación temática sobre "The Phenom", que por supuesto, le metió aún más miedo en el cuerpo. Sobre todo, después de que Aleister Black pasara por allí y lo encerrase dentro de tan siniestro cuarto.

Recordatorios de WrestleMania 36 que parece tuvieron un fin, según Dave Meltzer. El periodista reporta en la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio que todo apunta a que la rivalidad Styles-Taker continuará, con una revancha prevista próximamente. Sin embargo, Meltzer no tiene constancia de la fecha.

Asimismo, el último episodio de WWE Raw pareció dejar otra sugerencia de esta futura revancha, cuando las cámaras mostraron a Styles siguiendo muy de cerca los clips de adelanto del documental 'Undertaker: The Last Ride', hasta que en una secuencia posterior, se le vio muy enfadado por alguna razón.

