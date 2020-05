Ember Moon: "Esta lesión tal vez acabe con mi carrera"

Pocas gladiadoras han demostrado más que Ember Moon en base a las oportunidades con las que ha contado desde que salió de NXT. Su primer año ya hizo sospechar a muchos que correría la suerte de otros tantos talentos afectados por ese "virus" del elenco principal, aunque su gran actuación durante el segundo Royal Rumble femenil supuso un rayo de esperanza.

Pero una lesión se topó en su camino, sin tiempo para formar parte de una historia relevante de cara a WrestleMania 35. Y de nuevo, otra falsa alarma: oportunidad titular ante Bayley que sólo marcó el inicio de una racha de derrotas hasta un nuevo percance el pasado septiembre que la mantiene fuera del ring sine die.

Mientras tanto, en todo este tiempo, Moon no ha desaparecido de la actualidad, con varias intervenciones en podcasts o en programas, caso de WWE The Bump, o sin ir más lejos, en el más reciente WWE Backstage. Y la "War Goddess" no se mostró muy positiva que digamos al respecto de su futuro. Con lágrimas en los ojos, reconoció que su rotura del tendón de Aquiles podría cercenar su carrera.

► La realidad de Ember Moon

«Cuanto más y más pienso en todo lo que he hecho y lo que volvería a hacer, más pienso en mi lesión y ahora me doy cuenta de que tal vez sea una lesión que acabe con mi carrera. Quizás no tenga la oportunidad de redimirme y de hacer todo lo que quería hacer. Y de todo lo que quiero hacer en el futuro. Es muy duro echar la vista atrás y lamentarme así cuando intento seguir adelante».

Palabras a las que Mark Henry respondió así.

«Eres demasiado buena. Eres demasiado maravillosa para hablar de dejarlo. ¡Demonios, he estado ahí! Eres demasiado buena».

Ember Moon pareció entonces reconfortarse un poco.