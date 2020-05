WWE quiere manejar a Charlotte Flair de una manera muy particular

Pese a la sobrexposición de Charlotte Flair desde que esta dejó NXT, WWE no pudo evitar que el público elevara a los altares de la historia de la división femenil a otro nombre cuyo impulso lució inevitable debido a la enorme demanda del público: Becky Lynch. Y según Dave Meltzer, la irlandesa ya puede considerarse la luchadora más grande de la historia del Imperio McMahon, sin necesidad de contar con 12 reinados titulares en su currículum.

► Charlotte Flair, ante una enorme responsabilidad

Así, mientras Lynch esté ausente de la compañía (cuando la gladiadora no sabe a ciencia cierta si querrá retomar su carrera), parece que el peso de "The Queen" será aún mayor en la programación. De ahí que a día de hoy sea la única Superestrella, hombre o mujer, con potestad para aparecer en tres marcas, portando además el Campeonato Femenil NXT, pues oficialmente, la dorada es su principal escenario de trabajo.

Durante la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer explicó cuál es la directriz que WWE pretende seguir con la hija de Ric Flair.

«Se supone que es una estrella. No es técnica ni es ruda».

Meltzer y Bryan Alvarez hicieron mención a los roles que viene teniendo Charlotte en las últimas semanas. Si hace dos semanas en NXT, Flair huyó cobardemente de Rhea Ripley tras autodescalificarse en su combate contra Io Shirai para conservar su cetro, el viernes, Flair fue interrumpida por Sasha Banks y Bayley, dejando pensante a "The Boss" al considerar que sólo servía ya de palmera de su amiga. Una actitud muy distinta, que a todas luces fue típica de alguien que opera bajo el bando técnico.

En Money in the Bank 2020, Charlotte Flair no tuvo defensa del Campeonato Femenil NXT, y a cambio disputó ese comentado duelo con Shirai cuatro días antes. Backlash 2020 por ahora suma dos encuentros, y veremos si de nuevo, en pos de mejorar los ratings de la marca dorada (por ahora sin éxito), WWE decide reservar los combates de peso de Flair para USA Network. Todo apunta a una revancha con Rhea Ripley o Io Shirai, quizás en forma de Triple Amenaza.