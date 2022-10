The Rock es uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos, alguien que cambió la lucha libre profesional para siempre, pero, ¿tendría dificultades en la actualidad? Nos planteramos esta pregunta después de escuchar hablar de ello a Matt Hardy en su reciente episodio de The Extreme Life of Matt Hardy.

El veterano de los encordados, que actualmente trabaja en AEW, que también es uno de los más reconocidos guerreros de todos los tiempos, cree que La Roca tendría más problemas en la lucha moderna porque es más importante tener un gran combate. Aún así, se deshace en elogios hacia él.

► ¿The Rock tendría dificultades en la lucha libre moderna?

“Nadie estaba más prendido que The Rock. Al igual que Stone Cold y Rock, los dos se hacían cargo del espectáculo, Rock sabía exactamente lo que tenía que hacer para obtener reacciones de la multitud. Y él era un maestro en eso. Nadie era mejor. Si lo insertaras en la lucha libre profesional de hoy, donde es obligatorio, eres mucho más que una caricatura o un dibujo y tienes que salir y trabajar en un combate increíble. Sería mucho más difícil para Rock, pero al igual que Rock en cuanto a ser un personaje y ser un atleta increíble y sólido que hace cosas más básicas y fundamentales, nadie era mejor para construir un combate”.

¿Estáis de acuerdo con Matt Hardy?