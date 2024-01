The Rock: «Siempre seré el Campeón del Pueblo»

Ya nunca se sabe cuando The Rock va a aparecer en WWE y mucho menos se espera que realice dos apariciones en el plazo de pocos meses pero después de haber vuelto en septiembre para visitar SmackDown y dar una lección a Austin Theory la estrella de Hollywood hizo lo propio el 1 de enero en Raw con Jinder Mahal para sorpresa y alegría de todos los fanáticos. Y no solo eso, sino que lanzó un desafío a Roman Reigns, por lo que se espera que ambos se vean las caras en WrestleMania 40 para cumplir con el deseo de todos.

► El regreso de The Rock

Ya vimos la primera reacción de The Tribal Chief a las palabras de The Great One pero aún queda mucho más por descubrirse de cara a The Showcase of the Immortals. No obstante, antes de ver cómo continúa esta historia, nos hacemos eco de las recientes declaraciones de La Roca a su vuelta a la empresa en redes sociales.

«La experiencia es única en todos los sentidos. Desde la música, la audiencia, la conexión, la reacción, la electricidad hasta los escalofríos. Una extraordinaria manera de dar la bienvenida al 2024. Agradecido, bendecido e inspirado para ser, por siempre, el Campeón del Pueblo.»

It all hits differently.

The theme, the crowd, the connection, the reaction, the electricity, the chills.

Helluva way to bring in 2024. Grateful, blessed & inspired to forever be, the People’s Champ. @WWE #WWERaw pic.twitter.com/uTN9469WEm — Dwayne Johnson (@TheRock) January 3, 2024

¿Qué tan grande sería que The Rock destronase a Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 40? Aunque probablemente muchos prefieran a otra Superestrella que mantenga el título en la televisión de manera semanal, que tenga luchas en SmackDown y en los Premium Live Events con regularidad. Como Cody Rhodes. Y de ahí sale otra pregunta: ¿habrá triple amenaza en el magno evento con The American Nightmare saliendo victorioso y cerrando su historia?