LWO tras NXT: «Pensaban que estábamos en declive»

En el programa especial NXT New Year’s Evil 2024, Carlito tomó el lugar de Dragon Lee. El luchador boricua de SmackDown se asoció con Joaquin Wilde y Cruz Del Toro para enfrentar a Damon Kemp, Myles Borne y Drew Gulak del No Quarter Catch Crew. La ausencia del Campeón de Norteamérica se debió a problemas con su visa, los cuales no le permitieron salir de México para participar en el show. The Caribbean Bad Apple fue una buena elección y finalmente la LWO se salió con la victoria.

Después de la velada, los ganadores se tomaron un momento para hablar en NXT Exclusive:

«Al cierre del 2023, muchos pensaron que el LWO estaba en declive, que habíamos llegado a nuestro fin. Sin embargo, aquí estamos de nuevo en NXT, con el inicio de un nuevo año, renovada energía y, lo más importante, con una victoria en nuestro haber», declaró Wilde con satisfacción.

«Lo que caracteriza al LWO es nuestra resiliencia. Podemos perder a un miembro, pero siempre encontramos a alguien dispuesto a sumarse. Dragon Lee, sé que regresará pronto, pero mientras tanto, estamos comprometidos a mantenernos fuertes y sólidos. Es parte de lo que somos», afirmó Carlito, transmitiendo confianza en la capacidad del equipo para adaptarse y superar desafíos.

EXCLUSIVE: @deltoro_wwe, @joaquinwilde_ and @Litocolon279 are appreciative of the opportunity from @dragonlee95 and are ready to celebrate their victory.#NewYearsEvil pic.twitter.com/DeruDxgygM

— WWE (@WWE) January 3, 2024