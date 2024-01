Mark Briscoe y lo difícil que ha sido ser luchador individual

Mark Briscoe era uno de los mejores luchadores por equipo en el mundo, hasta que el inesperado fallecimiento de su hermano, Jay Briscoe, hizo que las cosas cambiaran. Y decidió seguir su carrera como luchador en solitario, teniendo combate de mano a mano, algo que no tenía de forma regular en años.

Si bien sigue luchando en tríos, pero ya no en equipo ni con un compañero habitual como lo hacía con su hermano. Recientemente, Briscoe habló acerca de cuán difícil ha sido para él convertirse en un luchador a nivel individual. Lo hizo en una firma de autógrafos virtual con K&S Wrestle Fest, en donde contestó lo siguiente:

► Mark Briscoe se considera de nuevo un novato en la lucha libre profesional

«Como luchador novato en la categoría individual, no estoy buscando excusas porque no apruebo perder. No me alegra haber perdido, tipo: «Oh, estoy en mi temporada de novato, así que está bien que haya perdido». No, no está bien que esté perdiendo. Formé parte de la Liga Azul del Torneo Continental Classic, pero solo pude conseguir una victoria.

«A pesar de eso, creo que di guerra en cada pelea, mientras sigo desarrollándome como estrella individual. Solo tengo que descifrar las sutilezas de la lucha individual en comparación con la lucha en parejas. No se preocupen, creo que en el 2024 van a ver cosas grandes del hijo favorito del Condado de Sussex.

«Los Briscoe eran conocidos por no guardarse nada dentro del cuadrilátero, siempre trabajando a un ritmo frenético de principio a fin. Sin embargo, ahora que compito por mi cuenta, el principal aspecto de la lucha individual que creo que debo desarrollar de aquí en adelante es esto…

«Jay y yo podíamos ir a toda máquina, porque sabía que una vez que repartía una cantidad suficiente de palizas, podía darle el relevo a Jay y tomar un respiro. En una lucha individual no tienes ese lujo, no hay opciones de relevo, así que es como si tuviera que dosificar la energía. Todavía tengo que repartir golpes, pero tenemos que dejar algo de combustible en el tanque».