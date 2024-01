El reciente show especial New Year’s Evil 2024 contó con el regreso de Kevin Owens a la marca que una vez tuvo bajo su mando como Campeón NXT. El ahora luchador del elenco principal apareció para facilitar la victoria de Trick Williams sobre Grayson Waller -quien también volvió a las cuerdas amarillas de manera ocasional en sustitución de Ilja Dragunov, a quien los médicos no le permitieron luchar para defender el título-, con quien tiene una historia, como con Austin Theory, en SmackDown.

Después del programa, en NXT Exclusive, The Prizefighter habló sobre este retorno a NXT:

«Estaba viendo desde casa, no vivo muy lejos de aquí, y cuando vi que Grayson Waller iba a estar involucrado, pensé: ¿qué mejor manera de comenzar el 2024 que obteniendo mi revancha por la mano rota? Él y Theory fueron los responsables de romperme la mano, y dado que pensé que Theory podría no estar presente, vi una gran oportunidad.

«Ahora, el 2024 ha comenzado de manera espectacular. El viernes mejoraré aún más las cosas al vencer a Santos Escobar, avanzar en el torneo y ganarlo por completo. Luego, en el Royal Rumble, derrotaré a Logan Paul y restauraré algo de prestigio al título de Estados Unidos, ya que ha sufrido un notable deterioro bajo su reinado. Así que, en este 2024, estamos listos para brillar».

EXCLUSIVE: After handling some business with @GraysonWWE tonight at #WWENXT, @FightOwensFight is ready to win the #USTitle Tournament and face @LoganPaul. #NewYearsEvil pic.twitter.com/iCPlqsBWQz

— WWE (@WWE) January 3, 2024