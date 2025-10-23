The Opps retienen el Campeonato Mundial de Tríos de AEW ante The Hurt Syndicate

En un combate cargado de intensidad, Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata, integrantes de The Opps, defendieron exitosamente el Campeonato Mundial de Tríos de AEW frente a Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP, quienes conformaron The Hurt Syndicate en una lucha marcada por el caos y la intervención externa.
► Choque de potencias en el ring
El duelo inició con un intercambio técnico entre Shibata y Benjamin, hasta que Lashley y Hobbs encendieron al público con un enfrentamiento de poder a poder. La tensión entre los equipos creció cuando Samoa Joe interrumpió a sus compañeros, permitiendo que Lashley tomara el control momentáneo. Sin embargo, The Opps supieron reorganizarse para dominar gran parte del combate.
Shelton logró conectar un DDT sobre Joe para darle paso a Lashley, quien desató una ofensiva feroz con suplex y neckbreaker sobre Shibata. MVP también tuvo su momento con su característico Ballin Elbow sobre Joe, lo que llevó la cuenta cerca del final.
► Momentos claves
El desenlace llegó cuando Ricochet apareció para distraer a MVP en el momento decisivo. Samoa Joe aprovechó la confusión para atrapar al veterano en su temible Coquina Clutch, obligándolo a rendirse. Con ello, The Opps conservaron los cinturones y reafirmaron su dominio dentro de la división de tríos.
► ¿Qué pasará ahora?
Tras el combate, Samoa Joe envió un mensaje contundente a Hangman Adam Page a quien aseguró que destrozará cuando vuelvan a enfrentarse.