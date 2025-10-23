Héroes Inmorales 2025: Cartel del evento de Lucha Libre AAA

El próximo 25 de octubre, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera será escenario de Héroes Inmorales 2025, una de las funciones más esperadas del año de Lucha Libre AAA, donde los campeonatos Megacampeonato y Reina de Reinas serán los principales atractivos de la velada.

En la lucha estelar, Dominik Mysterio pondrá en juego el Megacampeonato de AAA ante Dragon Lee, en un duelo que podría marcar una nueva era en la empresa. Mysterio buscará consolidar su reinado, mientras que Lee llega con la misión de arrebatarle el oro máximo tras su regreso triunfal al circuito mexicano.

Por su parte, el Campeonato Reina de Reinas tendrá una triple amenaza de alto calibre: Flammer defenderá el título ante la experimentada Faby Apache y la internacional Natalya, quien hará su debut oficial en AAA. El choque promete ser una de las luchas femeninas más importantes del año.

► Cartel completo de Héroes Inmorales 2025

La función de Héroes Inmorales 2025 promete ser una mezcla explosiva de técnica, espectáculo y emociones, con luchadores nacionales e internacionales dispuestos a dejarlo todo en el cuadrilátero del Juan de la Barrera.

► ¿Dónde ver Héroes Inmortales 2025?

Día: 25 de octubre

Hora: 8:00 PM

Sede: Gimnasio Juan de la Barrera (CDMX)

Transmisión: HBO Max (a las 9:00 PM)