AEW DYNAMITE 22 DE OCTUBRE 2025 .— A pesar de estar seriamente lastimado de un hombro, Bandido fue capaz de aplicarle a Kazuchika Okada su 21 Plex el pasado sábado en WrestleDream, logrando así la victoria al lado de Brody King sobre Okada y Konosuke Takeshita en su lucha por el Campeonato Mundial de Parejas AEW. El mexicano se convirtió en uno de los pocos (junto a Bryan Danielson y Kyle Fletcher) que han podido poner a Okada de espaldas planas en AEW. Y este miércoles intentará repetir la hazaña cuando enfrente en mano a mano al japonés con el Campeonato Unificado AEW en juego. ¿Logrará destronarlo? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Boeing Center at TechPort, en San Antonio, Texas.
Y no será la única lucha titular, pues The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante el Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP).
Además, serán reveladas las llaves para el torneo que definirá a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW.
AEW Dynamite 22 de octubre 2025
