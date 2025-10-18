AEW WRESTLEDREAM 2025 .— ‘Hangman’ Adam Page expondrá el Campeonato Mundial AEW ante Samoa Joe, respetado veterano quien regresa al primer plano tras un conflicto con Page suscitado durante el episodio del sexto aniversario de Dynamite. Esa noche, Joe acusó a Page de robarle el relevo en un combate de tríos, provocando un altercado que derivó en que Hangman decidiera arreglar todo en el ring, concediéndole una oportunidad titular. Desde entonces Joe ha logrado alzarse como una amenaza imparable. Con su brutalidad calculada, Joe aspira a recuperar el oro, pero Hangman ha demostrado que no se achica ante ningún reto. Sin duda alguna, ambos dejarán todo en el ring. La acción de AEW se emite desde la Chaifetz Arena en St. Louis, Missouri.
- AEW ALL OUT 2025 | ‘Hangman’ Adam Page vs. Kyle Fletcher.
- AEW DYNAMITE 7 de octubre 2025 | Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vs. Brodido.
- AEW COLLISION 11 de octubre 2025 | Megan Bayne y FTR vs. Willow Nightingale y JetSpeed.
- AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 15 de octubre 2025 | Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family.
El cartel de AEW WrestleDream 2025 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Hangman’ Adam Page (c) vs. Samoa Joe.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. ‘Timeless’ Toni Storm.
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe.
- I QUIT MATCH: Darby Allin vs. Jon Moxley.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Bandido y Brody King) (c) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita.
- POR 500 MIL DÓLARES: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus).
- TORNADO TRIOS MATCH: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).
- Jamie Hayter vs. Thekla.
SATURDAY TAILGATE BRAWL:
- FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vs. JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight).
- Harley Cameron y Willow Nightingale vs. Divine Vanity (Megan Bayne y Penelope Ford).
- Roderick Strong y The Conglomeration (Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Tomohiro Ishii) vs. Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel Garcia y PAC).
- Eddie Kingston y Hook vs. ???
AEW WRESTLEDREAM 2025