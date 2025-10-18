AEW WRESTLEDREAM 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Hangman Page vs. Samoa Joe

Cobertura y resultados AEW WrestleDream 2025

AEW WRESTLEDREAM 2025 .— ‘Hangman’ Adam Page expondrá el Campeonato Mundial AEW ante Samoa Joe, respetado veterano quien regresa al primer plano tras un conflicto con Page suscitado durante el episodio del sexto aniversario de Dynamite. Esa noche, Joe acusó a Page de robarle el relevo en un combate de tríos, provocando un altercado que derivó en que Hangman decidiera arreglar todo en el ring, concediéndole una oportunidad titular. Desde entonces Joe ha logrado alzarse como una amenaza imparable. Con su brutalidad calculada, Joe aspira a recuperar el oro, pero Hangman ha demostrado que no se achica ante ningún reto. Sin duda alguna, ambos dejarán todo en el ring. La acción de AEW se emite desde la Chaifetz Arena en St. Louis, Missouri.

El cartel de AEW WrestleDream 2025 es:

SATURDAY TAILGATE BRAWL:

AEW WRESTLEDREAM 2025

 

 

 

