El regreso de Tara a TNA: «Vomité un par de veces»

La ex-luchadora Victoria, también conocida como Tara o Lisa Marie Varon, habla de todo: TNA, Bound for Glory 2025, GAW TV, el Salón de la Fama y más.

► En palabras de Victoria

Volver a TNA para Bound for Glory

«Oh, Dios mío… Fue tan memorable y tan divertido. El Salón de la Fama fue increíble. Cuando Tommy Dreamer me envió un mensaje que decía: “Hey, loca, Mickie va a ser inducida al Salón de la Fama de TNA y quiere que seas tú quien la introduzca”, me quedé como: ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! Por supuesto, lo primero que hice fue llamar a WWE, porque tengo contrato de Leyenda con ellos, para preguntar si estaba bien. Me dijeron: “¡Felicidades! Eso es increíble”. Estuvieron totalmente de brazos abiertos, muy positivos.»

Conseguir la aprobación de WWE y los preparativos de última hora

«Me avisaron como una semana antes, tal vez ocho días antes del evento. No tenía vestido, ni zapatos… nada. Empecé a pedir cosas por internet desesperadamente. Fui a David’s Bridal y no encontré nada que me gustara, todo era demasiado formal, telas que había que planchar, y pensé: “No, esto no va a funcionar”. Aterrizaba la noche antes del evento, a las 11 de la noche, y dije: “Al diablo, voy al centro comercial”. Por suerte era temporada de homecoming y encontré vestidos de fiesta. Me probé uno encima de la ropa y la dependienta me dijo: “No puedes hacer eso”, y yo respondí: “Esa fila es ridícula, tengo que irme a buscar zapatos, es un evento”. Al final compré dos vestidos, uno rojo y otro negro, por si acaso.»

El viaje, los nervios y la falta de sueño

«Llegué al hotel a las 11 de la noche. La pobre Michaela fue quien me recogió, y tardamos dos horas y media en conseguir mi maleta. Terminé durmiendo a la 1:30 de la madrugada. A mi edad —voy a cumplir 55— necesito mi descanso, no quiero verme agotada. Estaba hecha un manojo de nervios. Gracias a Dios estaban Jazz y Tracy Brooks, y las chicas me ayudaron a calmarme. Pero estaba tan nerviosa que, para ser honesta, vomité un par de veces antes de salir. Soy así, me pongo muy ansiosa.»

Sobre el discurso y los nervios en el escenario

«No memoricé nada palabra por palabra, solo tenía algunos puntos clave. Tenía un discurso escrito, pero sabía que no iba a poder leerlo, porque no veo bien. Y además, no me gusta cuando la gente lee. TNA no tiene teleprompter, y aunque lo tuviera, no podría verlo de todas formas, ¡soy ciega como un topo! Prefiero hablar desde el corazón. No me gusta cuando se lee palabra por palabra, me parece menos sincero —sin ofender a nadie—. Yo quería que saliera natural, con emoción, y claro, terminé llorando.»

Emoción por el reconocimiento a Mickie James

«Fue un momento muy emotivo. Estoy tan orgullosa de Mickie. Me olvidé de mencionar algo importante: quería decir que intentáramos traer de vuelta nuestro programa GAW TV, con Mickie y Val, pero me distraje. Había una chica detrás del escenario saltando para avisarme que estaba pasando el tiempo y pensé: “¡Si casi no he dicho nada aún!”. Pero al final, lo importante es que Mickie estaba feliz.»

La anécdota con Alicia Fox y el maquillaje

«Recuerdo que Alicia Fox se me acercó y me dijo: “¿Cuándo te vas a hacer el maquillaje?” Y yo le dije: “¿Qué? ¡Ya está hecho!”. No me había mirado al espejo, confío demasiado en las maquilladoras. Cuando me vi, pensé: “Sí, demasiado natural”. Así que me puse más maquillaje, estilo Kim Kardashian. No me gusta el look natural, prefiero ir con todo. Soy de las que preguntan: “¿Has maquillado drag queens?” Perfecto, esa es mi persona.»

Sobre no verse cómoda con los vestidos

«Antes de salir al escenario me tropecé con los tacones y pensé: “Esto es ridículo”. Soy una marimacho, prefiero estar con mis botas de lucha y mi equipo de ring. No me siento cómoda con vestidos, debería haber llevado unas zapatillas planas. Me sentía torpe, pero bueno, salí a hacerlo.»

Sobre el TNA Hall of Fame y quién debería estar

«Creo que ODB debería ser inducida, igual que Tracy Brooks. Hay tantos nombres que es difícil elegir. AJ Styles, Christopher Daniels, Kazarian… esa generación es el ADN de TNA. Y también hay equipos legendarios que merecen estar. Me encanta que este año se dedicara a las mujeres. Ojalá el próximo hagan uno temático, quizá de parejas. Sería genial.»

Preferencia por ver la lucha libre como fan

«No me gusta saber los spoilers. Me gusta ver la lucha como fan. Cuando volví para el último combate de Mickie, pensé que era su retiro y terminé llorando. Me lo creí totalmente. Soy una sentimental, y cuando se trata de mis amigos, no hay envidia ni amargura, solo orgullo. Pienso: “Qué suerte tuve de compartir ring con esa persona”.»