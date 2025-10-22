Días atrás reportábamos en SuperLuchas la noticia que terminó haciéndose viral de queTKO estaría imponiendo cláusulas de no competencia de 1 año en WWE, preguntándonos al mismo tiempo si esto es legal.

► Andrade y la cláusulas de WWE

Nosotros no somos abogados pero sí lo es David Otunga, reconocido ex-luchador de la propia compañía (fue integrante de la popular facción The Nexus), y esto es lo que tiene que decir al respecto:

«Soy David Otunga, el único abogado graduado en Harvard en la historia de la WWE y de la lucha libre profesional. Bueno, Andrade, quien fue liberado de su contrato con WWE, ahora está en un pequeño problema, ya que apareció en AEW. Y WWE está aplicando la cláusula de no competencia de 90 días. Así que le han enviado una carta de cese y desistimiento a AEW, diciendo que Andrade sigue bajo esa cláusula. Además, tienen una cláusula en su contrato que podría impedirle luchar en una empresa rival por hasta un año sin recibir pago.

¿Es esto legalmente aplicable? Vamos a verlo. Encontré mi contrato con WWE de 2017, que por sí solo podría ser un video entero, o incluso varios. Pero hoy solo vamos a enfocarnos en la cláusula de no competencia. En el contrato de WWE, esta cláusula se llama “acuerdo de no competir” y dice que, durante el término del contrato y por un año después de su expiración o terminación, el talento no podrá actuar ni prestar servicios para ninguna organización de lucha profesional que no sea propiedad o esté controlada por WWE o sus afiliadas. También prohíbe solicitar a talentos, árbitros, comentaristas o leyendas de WWE que dejen la empresa, y prohíbe inducir a clientes o socios comerciales a dejar de trabajar con WWE. En resumen, establece un periodo de un año después del contrato en el que el talento no puede competir.

Ahora, no estoy seguro de por qué nunca habíamos oído hablar de esta cláusula ni de que se aplicara antes del caso de Andrade, pero parece que ha estado en los contratos al menos desde 2017.

Luego está la sección sobre contratistas independientes. Dice que el talento representa y garantiza a WWE que su relación será la de un contratista independiente y no un empleado, por ningún motivo. El talento tendrá el control total de la forma y los medios de realizar su trabajo, y WWE solo se interesa en los resultados obtenidos. Eso es una declaración extraña, porque si el talento realmente tiene el control de cómo realiza su trabajo, ¿no significaría eso que puede hacerlo también en otra empresa de lucha libre? Eso es precisamente lo que implica ser contratista independiente, y está escrito en el propio contrato de WWE. Sin embargo, es bastante vago, y ese es el problema con muchas cláusulas de este contrato: dejan mucho espacio para la interpretación.

También me llama la atención la contradicción de que el talento tenga el control total sobre su trabajo, cuando en la práctica WWE controla los personajes y las historias. Sabemos que cuando los luchadores se van, no pueden llevarse partes de su personaje, aunque ellos lo hayan creado, porque WWE es quien posee los derechos. Es decir, el contrato está lleno de contradicciones, y esta es una de ellas. La parte del contratista independiente simplemente no me parece legalmente aplicable, para ser honesto.

El contrato también especifica que cualquier disputa legal se resolverá en Connecticut, que es un estado muy favorable a las empresas. Así que WWE claramente inclina las cosas a su favor. No es que el contrato ya no esté lo bastante cargado en su beneficio.

Pasemos a la parte de la terminación. WWE tiene derecho a terminar el contrato en cualquier momento, por cualquier motivo o incluso sin motivo alguno, simplemente enviando una notificación por escrito. Si lo hace, su única obligación es pagar al talento los servicios ya realizados hasta la fecha de terminación. Luego viene la llamada cláusula de moralidad. Básicamente, dice que WWE puede despedir inmediatamente al talento sin previo aviso si hace algo que ofenda la moral pública, viole alguna ley, o que pueda poner en ridículo o desprestigiar a WWE. También incluye cualquier cosa que, a juicio de la empresa, pueda dañar o amenazar el éxito de sus productos o servicios. Es una cláusula muy amplia. En la práctica, eso significa que WWE podría firmar a un luchador, despedirlo al día siguiente sin causa y además decirle: “No te vamos a pagar durante un año, y tampoco puedes luchar en otro lugar durante ese año”. Eso es lo que dice el contrato. Y eso sería aplicable si el contrato se considerara válido en su totalidad.

En la práctica, lo que WWE suele hacer es ofrecer un periodo de no competencia de 90 días, durante el cual el talento sigue siendo pagado. Esos 90 días pagados no son porque WWE sea “amable”, sino porque son inteligentes. Saben que si alguien los lleva a juicio, un juez probablemente invalidaría toda la cláusula. No puedes impedir que alguien trabaje y se gane la vida durante un año entero sin pagarle. El derecho contractual básico dice que ambas partes deben recibir algo a cambio. En este caso, el talento renunciaría a su derecho a trabajar, pero sin recibir nada a cambio, lo cual es inaceptable. Por eso, cuando WWE paga durante los 90 días, tienen un poco más de defensa legal. Pero si no hay pago, es casi imposible que un juez les dé la razón.

En el caso de Andrade, su cláusula de no competencia de un año no es pagada. Si él llevara esto a los tribunales, creo que un juez probablemente fallaría a su favor y anularía toda esa cláusula, porque no puedes impedirle ganarse la vida durante tanto tiempo.

La pregunta más interesante es: ¿por qué WWE decidió hacer cumplir esto ahora, y con Andrade específicamente? Esa cláusula ha existido durante años, y hay muchos talentos que han tenido conflictos más serios con WWE que Andrade, y nunca se les aplicó. ¿Por qué hacerlo con él, justo ahora? ¿Vale la pena para WWE enfrentarse a Andrade en los tribunales cuando probablemente perderían?

No sé cuál es la jugada de Jerry McDevitt (el abogado histórico de WWE), pero esto es inédito. Una cláusula de no competencia se supone que protege secretos comerciales, y no creo que Andrade tenga secretos empresariales que puedan dañar a WWE. En el mundo de la lucha libre, esta cláusula solo tendría sentido si se tratara de evitar que un luchador con mucho impulso cambie de empresa inmediatamente. Pero ese no es el caso aquí. Con todo respeto a Andrade, no estaba en su mejor momento cuando salió. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué está ganando WWE con esto? Me hace pensar en una estrategia. WWE siempre tiene una razón detrás de sus movimientos. ¿Será que están intentando ganar influencia sobre AEW o presionarlos por algo?

Ahora, escúchame: esto puede sonar descabellado, pero ¿y si WWE está haciendo esto con Andrade para presionar a AEW y conseguir que les permitan traer de vuelta a Edge para una última lucha con John Cena? Si ese fuera el caso, sería increíble. Podríamos dejar pasar esta locura contractual solo por eso. Pero eventualmente, WWE tendrá que limpiar este desastre de contratos.

Y si el resultado final es que Edge regresa para una última lucha con Cena… estoy totalmente de acuerdo. Y Andrade simplemente sería un peón en esta partida de ajedrez«.