Teddy Long confirma extraño comportamiento de Vince en los aviones

Desde hace mucho tiempo, varios luchadores han contado anécdotas sobre Vince McMahon, especialmente en los vuelos, donde llega a comportarse de forma extraña, incluso con actitudes que parecerían de niños.

Teddy Long confirmó precisamente la costumbre de Vince de molestar a los luchadores en los vuelos, algo que todos tenían que aguantar por tratarse del jefe.

«Michael Cole me dijo esto una vez. Estaba subiendo al avión de Vince, subí al avión, y Michael Cole estaba en el avión. Michael Cole me dijo: ‘Teddy Long, no te duermas en este avión. La única manera de dormirte es cuando Vince se duerme‘, así que aprendí eso», comentó Long.