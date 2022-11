Vince McMahon renunció a sus obligaciones en WWE a finales del mes de julio, dejando sus responsabilidades en Stephanie McMahon y Nick Khan, y en Triple H en la parte creativa. Esto, como consecuencia de que en junio pasado se reveló de que pagó en secreto a una ex empleada de la compañía para que guardara silencio, aunque las investigaciones más adelante revelaron que le terminó costando a la compañía la cantidad de 19 millones de dólares. Muchos se preguntan si a raíz de toda esta situación el hombre de 77 años volverá a la compañía, de la cual todavía es el principal accionista.

► Sgt. Slaughter cree que Vince McMahon sigue ligado a WWE

Desde que se retiró, Vince McMahon había hecho muy pocas apariciones públicas, y ha sido Triple H quien dirige el espectáculo entre bastidores, con Stephanie McMahon y Nick Khan llevando las riendas desde los otros aspectos empresariales, y WWE está avanzando «como un reloj».

Sin embargo, el Sgt. Slaughter cree que las cosas podrían ser un poco distintas al conocimiento popular (y versiones oficiales). En una entrevista reciente con Bill Apter, el miembro del Salón de la Fama WWE dijo que cree que Vince McMahon todavía está involucrado con la WWE porque no hay forma de mantenerlo alejado dado su conocimiento del negocio.

“Siento que él Vince McMahon todavía está allí y no hay forma de mantenerlo alejado en lo que respecta a su conocimiento del negocio. Si no fuera por su conocimiento, muchos de nosotros no estaríamos haciendo las cosas que estamos haciendo hoy. Le deseo todo lo mejor. Siempre ha sido un buen amigo para mí. Y luego se convirtió en jefe y luego en amigo nuevamente. Para mí, él era parte de mi vida y es la razón por la que estoy sentado aquí hablando contigo, junto con Harley Race”.

La creencia de que Vince McMahon todavía dirige el programa parece un poco exagerada considerando la cantidad de cambios realizados bajo el régimen de Triple H; sin embargo, es posible que The Game haya recibido algún consejo de su suegro, considerando que estuvo cuatro décadas al mando de la WWE, revolucionando la industria a como la conocemos hoy en día.