Dominik Mysterio atacó a su padre en su propia casa

Se esperaba que Rey Mysterio formara parte del torneo de la Copa Mundial que determinará nuevo retador por el título Intercontinental debido a un informe que reveló de antemano los nombres de los participantes; sin embargo, en el anuncio oficial de WWE, Mustafa Ali ocupó ese presumible lugar de Mysterio. La explicación no tardaría en llegar y precisamente la baja del enmascarado se debió a una lesión en su pierna derecha.

Aunque Rey Mysterio ha estado ausente de la programación durante todo el mes de noviembre, su hijo Dominik no se ha olvidado de él y lo menciona cada vez que tiene la oportunidad, pero no precisamente en buenos términos. De hecho, durante el día de acción de gracias, el joven Mysterio y Rhea Ripley decidieron llevar las cosas al extremo.

WWE publicó un video de Dominik y Rhea Ripley visitando a sus padres, quienes estaban celebrando el día de Acción de Gracias. En el video, primero aparece la madre de Dominik, quien se sorprendió al ver a Rhea, y luego fue el propio Rey el que confrontó a los miembros de The Judgment Day, pidiéndoles que les dejen pasar esta festividad con tranquilidad.

Tan pronto como Rey cierra la puerta, Rhea Ripley irrumpe y esa distracción le permite a Dominik lanzar un par de golpes sobre su padre caído. Luego, los dos proceden a enfocar el castigo sobre el pie lastimado de Rey, quien portaba una bota protectora.

OH NO! 😲😲😲@RheaRipley_WWE & @DomMysterio35 crashed Thanksgiving at the Mysterio household and brutally attacked @reymysterio! pic.twitter.com/Rwrb39QPGh

— WWE (@WWE) November 24, 2022