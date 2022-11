Vince McMahon rechazó una lucha de WarGames en el pasado

En el reciente Friday Night SmackDown, Kevin Owens hizo su regreso a la programación regular, revelándose como el quinto integrante del equipo liderado por Sheamus, quien junto a Butch, Ridge Holland, Drew McIntyre le harán frente a The Bloodline en el combat de WarGames varonil que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Survivor Series. Esta será la primera edición de este tradicional evento premium que contrá con una lucha de este tipo, y existe mucha expectativa por ver cómo se desenvolverán en este concepto que ya es conocido por haberse desarrollado desde el 2017 en NXT.

► Triple H quiso traer la idea de WarGames en Survivor Series 2019

Survivor Series 2019 siempre será recordado por presentar a NXT como parte de la guerra de marcas. Esta fue la primera vez que tres marcas se peleaban por la supremacía. Si bien RAW y SmackDown fueron considerados los principales espectáculos de la compañía, NXT salió victorioso en aquella edición, con Triple H a la cabeza.

Hablando en su podcast Oh You Didn’t Know, el vicepresidente sénior de WWE, Road Dogg, reveló que Triple H propuso que se llevara a cabo un combate de WarGames en Survivor Series 2019. Sin embargo, la idea fue rápidamente rechazada por el entonces presidente, Vince McMahon, a pesar de que NXT había realizado dos encuentros bajo esta modalidad en los dos años previos, y dos más tuvieron lugar en un NXT TakeOver la noche anterior a Survivor Series.

“Sí, y mira, él siempre ha querido hacer eso, lo tenía en mente, y es por eso que comenzamos a hacerlo allí. Pero sí, él quería hacerlo allí. Simplemente no era el momento todavía. Y no estoy en desacuerdo con eso, todavía no habíamos tenido uno. No creo que hayamos tenido uno todavía, tal vez lo teníamos en ese momento.

Pero siento que a Hunter le gustó mucho más esa lucha que a Vince. Y creo que Vince piensa, y con razón, por cierto, esto no se puede discutir, sí pisa un poco Hell in a Cell. Como si no pudieras tener a esos dos juntos porque es un combate de jaula enorme y un combate de jaula enorme y ¿cómo promocionas y mantienes especial a uno u otro? Así que es un debate a tener.

Pero sí, Hunter siempre pensó que WarGames era genial, ya sabes, una de las creaciones de Dusty que era increíble. Y quería llevarlo adelante. Así que sí, él siempre tuvo esa idea”.

Ahora con Triple H a cargo de la dirección creativa de la compañía, finalmente podremos ver el concepto de WarGames en el elenco principal, en detrimento de NXT, que ya no tendrá esta modalidad en este año. Habrá que ver si esto se repite en el futuro, aunque mucho dependerá del éxito que tengan el próximo fin de semana.