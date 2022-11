Cuando Vince McMahon olvidó que había despedido a Jimmy Wang Yang

Jimmy Wang Yang tuvo tres etapas con WWE. Y aunque no estuvo en la cima, ni siquiera en el medio cartel, sí tuvo divertidos momentos en la programación de la compañía. Y él la pasó muy bien en la empresa. Tanto, que siempre aceptó regresar a la empresa.

► Así regresó Jimmy Wang Yang a WWE en 2006

Y, recientemente, contó una divertida anécdota de cómo se dio su regreso a WWE en el año 2006, después de haber sido despedido en julio de 2005. Llegó a WWE en marzo de 2001. La misma la contó en una entrevista con Steve Fall y su Ten Count:

«Creo que Vince McMahon se olvidó de que me había despedido. Al menos, esa fue la impresión que me quedó cuando me volvió a contratar en una alocada noche. ¡Esta es una historia loca! No voy a mentir… Estaba tratando de acostarme con una chica una noche.

«Y había un PPV cerca a la fecha en la que estábamos, así que estaba tratando de obtener boletas gratis para el show y tras bambalinas y todo eso. Eso fue después de que me despidieran. ¡La chica estaba muy buena, era realmente hot!

«Así que tenía que hacer algo para impresionarla. Estando cerca la fecha, pensé: ‘Voy a ir, voy a conseguir boletas, será una noche increíble y todo’.

«Logré entrar tras bambalinas y me crucé en el camino con Vince y me dijo: ‘¡Jimmy! ¡¿Dónde demonios has estado?!’ Y yo le dije: ‘Bueno… ¡Tú me despediste!’ Y me dijo: ‘¿Qué? ¿Yo? Déjame voy y ahorita regreso y hablamos’.

«Esa noche, era un Raw de mayo de 2006, en donde Shawn Michaels luchaba contra The Spirit Squad. Había un momento en la lucha en la que The Spirit Squad elevaba a Shawn y lo hacía atravesar una mesa, pero Shawn dijo: ‘No estoy seguro de si quiero hacer eso’. Y alguien dijo: ‘Oh, bueno… Hagamos que Shawn se sienta cómodo haciendo esto’.

«Y yo estaba allí, sentado en el catering, comiendo y escribiéndole a esta chica hot: ‘Oye, tengo boletos’. Y vinieron corriendo hacia donde yo estaba y me dijeron: ‘Jimmy… Jimmy… ¿Qué estás haciendo?’ Y yo les dije: ‘Estoy comiendo aquí en el catering’. Y me preguntaron si podían usarme ‘muy rápido’, así que dije ‘¡Claro!’, y fui al ring.

«Allí estaban The Spirti Squad, Shawn Michaels, Michael ‘P.S.’ Hayes y Shawn Michaels. Y me dijeron: ‘Jimmy, ¿te molesta si simplemente te hacemos atravesar esta mesa?’ Y les idje que estaba viendo.

«Entré al ring, y estaba listo para hacerlo, pero Michael Hayes le dijo a Vince: ‘Oye, Vince, ¿crees que Jimmy debería hacerlo? No está bajo contrato’. Y allí Vince dijo: ‘¡Él debería estar bajo contrato! Dejémoslo que lo haga’.

«Y me lanzaron en el aire, como desde 6 metros de altura, atravesé la mesa y Shawn me preguntó cómo me sentía. Le dije: ‘No estuvo tan mal’. Y eso lo motivó a aceptar hacer eso, pero sin la mesa».