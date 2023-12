Braun Strowman: «No puedes negar a Vince McMahon»

Tantas cosas buenas y tantas cosas malas se pueden decir de Vince McMahon… Braun Strowman sale en su defensa frente a las críticas, las cuales han estado siempre ahí, como las alabanzas, pues hablamos de probablemente la figura más polarizante de la historia de la lucha libre profesional.

► Strowman defiende a McMahon

«No puedo reducirlo realmente a un solo consejo. Porque ha habido tanto. Como dije, tener conversaciones a las 2 y 3 de la mañana solo porque quiere hablar. Y cosas así. Y tener esa relación y esas cosas. Porque al final del día, también fue una figura paterna para mí. Porque… como dije, el hombre ha hecho cosas increíbles. Lo ames. Lo odies. Como quieras. No puedes negar lo que ha hecho por esta industria.»

«Me llamaba y me despertaba, y yo decía, ‘Sí, jefe, ¿qué pasa?’ Y él decía, ‘¿Qué estás haciendo?’ ‘Estoy dormido.’ Y él decía, ‘Bueno, acabo de salir del gimnasio.’ ‘Bueno, estás loco.’«, dice Braun Strowman en The Ranveer Show.

Bajo el régimen de The Chairman, The Monster of All Monsters alcanzó la cima de WWE. Puede que nunca terminara de ser ese próximo The Big Show pero sí fue Campeón Universal en 2020, además de que prácticamente desde sus inicios, con mejores o peores historias, siempre fue empujado.

Por otro lado, todavía no ha habido oportunidad de ver cómo funciona Braun Strowman bajo el mandato de Triple H. De hecho, en estos momentos continúa alejado de las cuerdas y no se sabe cuando va a volver. Puede que durante el Royal Rumble 2024 pero solo podemos especular.