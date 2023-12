Giulia recalaría el próximo año en WWE

Con su estatus actual, Giulia no necesita desvincularse de Stardom para luchar fuera de Japón, pues portar el Campeonato Femenil NJPW STRONG le ha permitido este año competir en cuatro eventos de la filial estadounidense del «King of Sports» y debutar en TNA.

Una riqueza de experiencias que perdería bajo los focos de WWE, cuando se viene informando que esta empresa es la única candidata a hacerse con sus servicios una vez concluya el contrato que la vincula a Stardom, el próximo mes de marzo.

He aquí lo dicho por Dave Meltzer hace una semana.

«Nada nuevo sobre Giulia aparte de que AEW nunca le hizo una oferta seria y no ha tenido conversaciones con AEW y no los tiene en consideración. O se va a WWE o se queda en Japón ».

¿Irá entonces Giulia a WWE o permanecerá en Japón? Hoy, la pregunta parece tener una respuesta más clara, de nuevo vía Wrestling Observer Newsletter.

De ser una certeza la próxima firma de Giulia con WWE, antes deberá perder o dejar vacantes el Campeonato Femenil NJPW STRONG y el Campeonato Artist Of Stardom, títulos que ostenta desde junio y mayo de este año, respectivamente.

Hoy, durante el evento Dream Queendom de Stardom, «Dangerous Queen» defendió con éxito la correa de NJPW STRONG ante Megan Bayne, y tras concluir el duelo, ya tuvo constancia de su siguiente retadora: Trish Adora. Un duelo que, a falta de confirmación oficial, se daría en NJPW Battle In The Valley, cita prevista para el 13 de enero.

This is my way,and I wanna show you more.#stardom #njpwSTRONG pic.twitter.com/PBd7XMTjWT