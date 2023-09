Maven está apareciendo últimamente en las noticias relativas a WWE más que en mucho tiempo gracias a su canal de YouTube. El que fuera tres veces Campeón Hardcore ha estado hablando en recientes videos de por qué nunca fue Campeón Intercontinental, las reglas no escritas había en el vestidor, cuánto dinero ganó durante sus cuatro años, dando las gracias a Trish Stratus, de si JBL era o no un matón como muchos han acusado o de cómo era visto Shane McMahon entre las Superstars.

► La influencia de Stephanie McMahon

Y continuamos dentro de la familia McMahon porque en el mismo video el exluchador se acuerda de Stephanie:

«Fue Stephanie la primera que me animó a arreglar mis cejas. Hasta el día de hoy, sigo recibiendo críticas por arreglármelas de esta manera, pero si no lo hago, literalmente parece que dos orugas están corriendo hacia mi nariz. Este es un aspecto mucho mejor. ¿Por qué me critican por eso? No me importa. Gracias, Stephanie, por decirme eso. Stephanie está muy adelantada en su forma de pensar en este negocio. Stephanie siempre fue muy amable y, sobre todo, fue muy justa conmigo detrás del escenario.

«Si hacía algo que no estaba a la altura, me lo decía rápidamente, pero si hacía algo que aprobaba, quería que lo mejorara para el próximo espectáculo. Estaba igualmente presente. ‘Maven, escucha, hiciste esto bien. Esto funciona bien. Intentemos hacer esto la próxima vez. Hazlo aún mejor’. Te das cuenta muy, muy rápido de que no está donde está debido al nepotismo en absoluto. Está ahí por su inteligencia y por el tiempo que ha dedicado a este negocio. Espero que algún día pueda pasar esta empresa a sus hijos y mantenerla funcionando durante muchos años más«.