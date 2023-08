Las reglas no escritas del vestidor de WWE

«Alrededor de $800,000«. «El primer contrato con garantía salarial que firmé, justo después de Tough Enough, fue por $50,000«. «Lo máximo que gané en un evento de pago por visión, no recuerdo cuál fue, fue $30,000«. «¿Cuánto gané en mi mejor año? Alrededor de $430,000«. «¿Cuál fue mi peor año? $75,000, un poco más de $80,000». «Aún recibo cuatro cheques trimestrales por regalías. Mis regalías por trimestre son de $300«. Maven daba estos detalles sobre sus ganancias en WWE.

► Las reglas del vestidor de WWE

El ex Superstar tiene un canal de YouTube donde acostumbra a hablar tanto de su carrera en la compañía como de la actualidad y en un episodio más reciente dio a conocer las reglas no escritas del vestidor. Al menos de la época en que él formaba parte del mismo, quizá no sean las mismas en la actualidad. Fueron cuatro años los que Maven estuvo trabajando en WWE, de 2001 a 2005. Fue contratado a través de la primera temporada del reality show Tough Enough, donde fue co-ganador. Y finalmente fue despedido cuando le rescindieron el contrato.

Saluda a todos estrechando su mano Llega puntualmente Permanece hasta el final del show No preguntes, no comentes, sobre el dinero Los planes cambiarán, sé capaz de adaptarte Respeta a tu agente (productor) Respeta a los veteranos Sube al ring y perfecciona tus habilidades

De la carrera de Maven en WWE podemos destacar que fue tres veces Campeón Hardcore y que tuvo oportunidades por el Campeonato Mundial de Peso Completo, el Campeonato Intercontinental o el Campeonato Mundial de Parejas, que sorprendió a todos eliminando a The Undertaker en Royal Rumble 2002, que venció a Goldust en WrestleMania X8 para defender el mencionado título, que tuvo un buen papel en Survivor Series 2004, o que durante una noche ese año fue Gerente General de Raw.