Maven: «Ojalá hubiese tomado más esteroides»

Los cuerpos de los luchadores actuales, en general, ya no lucen tan hercúleos como en décadas pasadas, sobre todo fuera del ámbito de WWE. Por fortuna. Citando a Ryback cuando allá por 2017 comentó la transformación física de Jinder Mahal, cuerpos así no se consiguen únicamente tomando batidos de proteínas.

WWE siempre estará en el punto de mira por tal asunto, pues los físicos de algunos de sus gladiadores —obviando a Jinder Mahal— siguen luciendo de manera excesivamente «hipervitaminada». Y flaco favor hizo a la empresa reciente recordatorio de Ringside News de que en 2009 The Rock admitió haber probado los esteroides. Eso sí, según expuso entonces el hoy afamado actor, a una edad en la que aún no trabajaba para el Imperio McMahon.

Palabras de «The Great One», que, unidas a unas de Joe Rogan en las que este pidió al ex Campeón WWE que reconociera que sus músculos son producto de algo más que entrenamiento, dieta y buena genética, han abierto un debate que ya era elefante en la habitación.

Y ahora, recogemos el testimonio de un luchador, coetáneo de The Rock, que al contrario que «The People’s Champ», se niega a escurrir el bulto: Maven.

Durante su más reciente intervención en el podcast Monte & The Pharaoh, quien fuese (co)ganador del primer Tough Enough habla así del papel de los esteroides en su carrera.

«Me encantó todo. Lo bueno, lo malo, las subidas, las bajadas. No voy a mentir, también el dinero. Voy a ser completamente sincero, os guste o no mi respuesta. Odio cuando a los tipos les preguntan, ‘¿tomasteis esteroides?’, y no son claros. Yo tomé. No me arrepiento. Ojalá hubiese tomado más. Habría hecho lo mismo. En este punto de mi vida, con 46 años, no intento tener la aprobación de nadie. ¿Por qué mentir?»