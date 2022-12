El autoproclamado «Liver King», cuyo nombre real es Brian Johnson, es un culturista famoso por promover una «dieta» basada en la caza, la recolección y el consumo de alimentos crudos, con el fin, entre otros resultados, de lucir físicamente impresionante como él. Durante mucho tiempo, pues su fama proviene de relativamente lejos, no pocas personas lo han acusado de tomar sustancias como drogas para mejorar el rendimiento para realmente lograr ese cuerpo, lo cual él siempre ha negado. Sin embargo, una reciente filtración de sus correos electrónicos puso en evidencia la verdad.

Had to put my shirt back on when I met Liver King🤣, great dude! pic.twitter.com/RB8pn9R0z3 — Damon Kemp (@damonkempwwe) April 1, 2022

► La petición de Joe Rogan a The Rock

Pero realmente no se trata de hablar del «Liver King» pues nada tiene que ver con la lucha libre profesional, pero había que poner en contexto las recientes declaraciones de Joe Rogan, quien ha sido uno de los muchos que lo acusaron de no basar su físico únicamente en lo que decía. El comentarista de UFC y exitoso podcaster en The Joe Rogan Experience, manda ahora un mensaje a The Rock para que revele que la manera en que luce no se debe únicamente a su alimentación y a sus horas de gimnasio. No cree que la estrella de Hollywood y de WWE no consuma otras cosas.

«The Rock debería aclararlo ahora mismo. Debería hacer un video en respuesta al video de ‘Liver King’. ‘Tengo que hablar con vosotros porque The Rock ha estado mintiendo’. No hay maldita posibilidad de que esté limpio. Ni en sueños. ¿Tan grande como es The Rock, a los 50? Es tan enorme y tan diferente de lo que era cuando tenía 30 años.

«Hay una responsabilidad que tienes con las personas que te escuchan. Si no quieres hablar de eso, eso es una cosa. Pero si hablas de eso, tienes una responsabilidad con la gente que te escucha y creo que tienes que ser honesto al respecto, por eso soy honesto al respecto. No creo que haya nada de malo en tomar reemplazo hormonal«.

¿Qué os parecen las palabras de Joe Rogan a The Rock?