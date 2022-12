Jake Lee dejará AJPW, ¿NJPW será su destino?

En conferencia de prensa, Jake Lee anunció su salida de All Japan Pro Wrestling luego de once años de permanencia.

Será el 25 de diciembre, en la función especial de navidad, cuando Jake Lee tenga su última lucha con AJPW. En ella estarán involucrados Kento Miyahara, Yuma Aoyagi y Naoya Nomura. Pero el acomodo de duplas se conocerá hasta el momento del encuentro, mediante un sorteo. Jake Lee pretende que su último combate con la empresa sea algo que los aficionados disfruten, sin hacer nada especial.

Jake Lee fue dos veces campeón de la Triple Corona, pero nunca tuvo un papel como líder. A pesar de que físicamente es atractivo, su personalidad no resultaba tan carismática, especialmente teniendo enfrente a Kento Miyahara, a pesar de que ambos desarrollaron una interesante rivalidad. Desafortunadamente su victoria en el Champion Carnival 2021 se dio durante la Pandemia de Covid-19, en eventos sin público, lo que hizo que esta victoria pasara casi desapercibida.

La idea de emigrar de la empresa en la que debutó es asumir nuevos desafíos y tomar oportunidades que ya le han ofrecido. Fue a principios de año cuando comenzó a analizar esa decisión:

Solo tengo una oportunidad en esta vida, así que quiero asumir nuevos desafíos. En pocas palabras, esto es lo que quiero hacer.

Me decidí a principios de este año. A fines del año pasado, me lesioné (fractura de nariz y pared orbital medial izquierda) y estuve fuera de juego durante unos tres meses, y pensé en cómo podría recuperarme de eso y mostrar algo más. En ese momento, quería crear la sensación de que este es el año para ganar, así que comencé a pensar en ello. Sabía que si no lo hacía con ese tipo de sentimiento, no podría tener ningún impacto en el 50 aniversario de la organización, y sabía que me arrepentiría.