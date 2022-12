El Yoyogi National Gymnasium fue el escenario donde Dradition presentó el evento «Tatsumi Fujinami 50th Anniversary Final» con el que cerró las conmemoraciones por medio siglo de actividad luchística del legendario Tatsumi Fujinami.

► «Tatsumi Fujinami 50th Anniversary Final»

La función contó con la participación de luchadores invitados de diferentes empresas: NJPW, NOAH, AJPW, BJW, entre otras. Además, se contó con la participación de Jushin Thunder Liger, Milano Collection AT, Shigeki Kiyono y Riki Choshu en la mesa de comentarios.

Hiromu Takahashi y LEONA sostuvieron un duelo individual. LEONA fue quien tomó la iniciativa con un ataque a base de codazos, seguido de dropkicks. Pero Takahashi logró escapar hábilmente y contra atacó velozmente y con dureza y dicha tendencia ya no cambió.

Siguió un choque de tercias donde el equipo de Naomichi Marufuji, Daisuke Sekimoto y Kengo Mashimo se impuso al de Kazusada Higuchi, KENSO y Yoshiki Inamura. Este fue un encuentro feroz por lograr la supremacía, ya que varios de ellos son campeones en sus respectivas empresas. Sekimoto y Mashimo hicieron trabajo conjunto y con su poderío abrumador abrieron el camino para que Marufuji finiquitara a KENSO con la Shiranui.

A continuación se dio otro choque inédito de estrellas; Masakatsu Funaki, Zack Sabre Jr. y Jake Lee encararon a Mitsuya Nagai, Tetsuya Naito y Shingo Takagi. Funaki encabezó a su equipo quienes se alternaron en combinaciones inéditas contra LIJ y Nagai, que no lograron conjugarse. Fue el veterano Funaki quien definió la lucha sometiendo a Nagai, el eslabón más débil del equipo rival.

En la batalla súper estelar, Tatsumi Fujinami enfrentó a su discípulo, Hiroshi Tanahashi. Tuvieron que pasar veinte años para que ambos luchadores volvieran a enfrentarse de manera individual.

A fines de abril, Fujinami, quien estaba infectado por Covid-49, estuvo ausente de la función que ofreció Dradition en el Korakuen Hall el 12 de mayo. Pidió entonces a su antiguo discípulo Tanahashi que actuara como sustituto; eso aumentó el deseo de volver a enfrentarlo y el cierre de los festejos fue el momento ideal.

Antes de que comenzara la lucha, se transmitieron videos con mensajes de felicitación para Fujinami, que enviaron Akira Nakao y Shino Ikenami, amigos cercanos de Fujinami, el director de orquesta Yutaka Sado y la personalidad de medios Yuichi Kimura, Takaki Nagamori, presidente de LEC. Co., Ltd., Motoyuki Kitazawa (Katsushi Kai), Masahiro Chono, Keiji Muto, Yoshiaki Fujiwara, Riki Choshu, entre otros.

Tanahashi ingresó primero al ring; luego sonó un popurrí musical e ingresó el festejado. El réferi de la contiendo fue el ex luchado de NJPW Masao Tayama. Fue una batalla recia, donde los gladiadores mostraron lo mejor de su arsenal, pero esta vez, fue el discípulo, quien superó al maestro.

Tras el combate, todos los participantes de la función se reunieron alrededor del ring y se hizo una ceremonia recordando al finado Antonio Inoki, con el toque de los 10 gongs. Originalmente, Inoki había prometido estar en esta función, pero esto no fue posible, aunque Fujinami aseguró que continuará difundiendo su legado.

Los resultados completos son:

Dradition «TATSUMI FUJINAMI 50TH ANNIVERSARY THE NEVER GIVE UP TOUR FINAL», 01.12.2022

Yoyogi National Stadium #2

Asistencia: 2,150 Espectadores

1. History of Dradition: Nobuyuki Kurashima, MAZADA, Katsushi Takemura y Alexander Otsuka vencieron a Yutaka Yoshie, Hisamaru Tajima, TAMURA y

Sanshu Tsubakichi (13:42) con un German Suplex Hold de Kurashima sobre Tsubakichi.

2. DRAGON Invitational Match Vol.1: Shiro Koshinaka, AKIRA y Jinsei Shinzaki derrotaron a Tatsuhito Takaiwa, Masato Tanaka y Masaaki Mochizuki (10:26) con un Cradle de AKIRA sobre Takaiwa.

3. Special Singles Match: Hiromu Takahashi venció a LEONA (11:53) con un Victory Royale.

4. DRAGON Invitational Match Vol.2: Naomichi Marufuji, Daisuke Sekimoto y Kengo Mashimo derrotaron a Kazusada Higuchi, KENSO y Yoshiki Inamura (18:26) con la Shiranui de Marufuji sobre KENSO.

5. DRAGON Invitational Match Vol.2: Masakatsu Funaki, Zack Sabre Jr. y Jake Lee vencieron a Mitsuya Nagai, Tetsuya Naito y Shingo Takagi (15:32) con un Hybrid Blaster de Funaki sobre Nagai.

6. Tatsumu Fujinami Debut 50th Anniversary Match FINAL: Hiroshi Tanahashi derrotó a Tatsumi Fujinami (11:44) con un High Fly Flow.