«(…) Hay una responsabilidad que tienes con las personas que te escuchan. Si no quieres hablar de eso, eso es una cosa. Pero si hablas de eso, tienes una responsabilidad con la gente que te escucha y creo que tienes que ser honesto al respecto, por eso soy honesto al respecto. No creo que haya nada de malo en tomar reemplazo hormonal«. Con estas y otras palabras se dirigía Joe Rogan a The Rock recientemente para pedirle que admitiera públicamente que su estado físico no se debe únicamente al ejercicio y la alimentación. Ello después de que saliera a la luz que el «Liver King» sí toma ciertas sustancias para lucir como luce y que no todo se debe a su «dieta» basada en la caza, la recolección y el consumo de alimentos crudos.

► The Rock admitió una vez que tomó esteroides

La Roca no ha contestado al comentarista de UFC y podcaster en The Joe Rogan Experience ni esperamos que lo haga pero nuestros compañeros de Ringside News recuerdan una ocasión en la que sí reconoció que había tomado esteroides. Quizá lo más adecuado sería decir que los probó para no dar a entender que era una práctica habitual pues él no lo dice en ese sentido. Fue durante una entrevista con MTV ahora eliminada para promocionar la película ‘Race to Witch Mountain’ (‘La Montaña Embrujada’) en 2009.

«Lo intenté… Mis amigos y yo lo intentamos cuando tenía 18 o 19 años. No sabía lo que estábamos haciendo».

The Rock podría volver a los encordados de WWE en 2023 para enfrentar a Roman Reigns en WrestleMania 39 por el Campeonato Indiscutible. E incluso hacerlo también en el Royal Rumble. De momento, todo son rumores, especulaciones, informaciones sin confirmación oficial… Seguiremos atentos a todo lo que se vaya sabiendo sobre La Roca.