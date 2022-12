Charles Oliveira eligió a uno de sus compatriotas como el peleador del año de UFC para 2022. En Twitter, Michael Bisping planteó una pregunta sobre quién creen sus seguidores que merece ser reconocido como el mejor atleta de la empresa de este año.

‘Do Bronx’ retuiteó la publicación de Bisping y dijo que su voto pertenece al recién coronado campeón de peso mediano de UFC, Alex Pereira .

Alex Poatan @AlexPereiraUFC

The man beat a great & very talented champ to capture the 185 belt https://t.co/VJ9irOJNNa

— Charles 'DoBronxs' Oliveira (@CharlesDoBronxs) December 7, 2022