Cody Rhodes aparecerá en «The Grayson Waller Effect»

Desde que culminó su rivalidad con Brock Lesnar en SummerSlam, Cody Rhodes ha continuado siendo parte importante de la programación televisiva de Raw, aunque todavía no tiene una nueva rivalidad definida, pese a que sí ha ayudado a Kevin Owens y Sami Zayn en su cruzada contra The Judgment Day. Dicho esto, a poco más de una semana del siguiente evento premium, WWE Payback, The American Nightmare no tiene previsto luchar allí.

► Cody Rhodes y Grayson Waller aparecerán en WWE Payback

Puede que no tenga una lucha programada en WWE Payback, pero Cody Rhodes estará presente en el evento premium en vivo desde el PPG Paints Arena en Pittsburgh, Pensilvania, el 2 de septiembre, ya que será el invitado de Grayson Waller en su segmento de entrevistas, The Grayson Waller Effect. El anuncio se lo hizo durante la primera hora del reciente WWE SmackDown, donde Rhodes estuvo presente para rendir homenaje al fallecido Terry Funk.

Cuando se hizo el anuncio en SmackDown, se mencionó que Rhodes podría estar comentando sobre «terminar la historia» después de su derrota en WrestleMania contra Roman Reigns. Recordemos que The American Nightmare no ha luchado por ningún título desde entonces, ya que ha estado ocupado lidiando con Brock Lesnar.

Si bien la presencia de Cody Rhodes en Payback es un hecho, no está claro si su presencia en el programa de entrevistas de Waller conducirá a un combate en Payback, pero no sería una sorpresa tampoco. Grayson Waller viene de una derrota ante el Campeón de los Estados Unidos, Rey Mysterio, en el último WWE SmackDown.