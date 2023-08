Fueron cuatro años los que Maven estuvo trabajando en WWE, de 2001 a 2005. Fue contratado a través de la primera temporada del reality show Tough Enough, donde fue co-ganador. Y finalmente fue despedido cuando le rescindieron el contrato. De su vida como Superstar podemos destacar que fue tres veces Campeón Hardcore y que tuvo oportunidades por el Campeonato Mundial de Peso Completo, el Campeonato Intercontinental o el Campeonato Mundial de Parejas, que sorprendió a todos eliminando a The Undertaker en Royal Rumble 2002, que venció a Goldust en WrestleMania X8 para defender el mencionado título, que tuvo un buen papel en Survivor Series 2004, o que durante una noche ese año fue Gerente General de Raw.

Maven shocked the world (and The @undertaker) 20 years ago today! #RoyalRumble pic.twitter.com/Zj45TpEZe4

— WWE (@WWE) January 20, 2022