Maven está apareciendo últimamente en las noticias relativas a WWE más que en mucho tiempo gracias a su canal de YouTube. El que fuera tres veces Campeón Hardcore ha estado hablando en recientes videos de por qué nunca fue Campeón Intercontinental, las reglas no escritas había en el vestidor, cuánto dinero ganó durante sus cuatro años, dando las gracias a Trish Stratus o de si JBL era o no un matón como muchos han acusado.

Y en este mismo contaba cómo veía a Shane McMahon entre los demás luchadores siendo hijo de Vince McMahon. No podemos tomar esta versión como la general de todos los luchadores pero sin duda es un punto de vista interesante que seguro que muchos compartían.

► Shane McMahon entre Superstars

«Salíamos y Shane solía encontrarse en situaciones sociales con nosotros. Nunca se sentía realmente como el hijo de Vince. De hecho, se sentía como uno de los chicos. Shane me hablaba en privado muchas veces y me decía: ‘Oye, creo que puedes lograr grandes cosas. Creo que puedes hacer esto o aquello. Me gustó cómo hiciste esto’. Mucha gente no se da cuenta de que cuando Shane entró en el negocio, su papá le hizo ganárselo. La mayoría de la gente piensa que Shane lo tenía todo regalado.

«Eso no podría estar más lejos de la verdad. Cuando Shane empezó, formaba parte del equipo que montaba el ring. Montaba el ring para los eventos en vivo y lo desmontaba al final de los eventos en vivo. Shane era el primero en llegar a los lugares para aprender a recibir golpes, para aprender a hacer lo que hacíamos en el ring. Este hombre se esforzó mucho. No puedo más que respetar a Shane. Me cae muy bien. Espero que le esté yendo bien».