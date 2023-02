Con permiso de Drew McIntyre, en los últimos tiempos ha sido Cody Rhodes quien más ha brillado fuera de la WWE para después volver mejor que nunca a la compañía. Durante sus seis años alejado (2016-2022) nunca dejó de ascender hasta alcanzar la cima de la lucha libre profesional. Ring of Honor, IMPACT! Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, All Elite Wrestling.

Tan bien le estaban yendo las cosas que utilizaba ‘Here Comes the Money’, el tema de entrada de Shane McMahon, cuando estaba en el ascensor. El “American Nightmare” lo cuenta en Imppaulsive haciendo referencia a que no solo tenía éxito luchísticamente sino también económicamente.

► Cody Rhodes y ‘Here Comes the Money’

“No es realmente una historia de Shane McMahon, sino de la aventura que realicé. Cuando volví a conectarme, no solo a WWE, sino cuando comenzamos la otra promoción [AEW], había mucho dinero. Estuve alejado de las grandes sumas de dinero por un tiempo. Estaba en el hotel Tokyo Dome preparándome para hacer este gran espectáculo, Wrestle Kingdom para New Japan; en Wrestle Kingdom 13 perdió el Campeonato de Estados Unidos IWGP ante Juice Robinson.

“Sabía que en unas pocas semanas, íbamos a anunciarlo al mundo e íbamos a estar en una cadena de verdad. Esto está ocurriendo. La música de Shane es ‘Here Comes The Money’. Cada vez que me subía al ascensor con otros chicos del grupo conmigo, ponía esa música. Estaban todos estos otros luchadores que [gira la cabeza]. Éramos el enemigo. Nos íbamos, no sabían por qué. La ponía hasta el punto en que, ahora no puedo ver a Shane y no decir: ‘Arruiné tu canción poniéndola en todas partes’.

