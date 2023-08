¿Cuándo volverá Shane McMahon a WWE?

En la segunda noche de WrestleMania 39 se dio un segmento no programado —al igual que en la primera noche— protagonizado por The Miz y Snoop Dogg, y este último le volvió a programar un combate a The A-Lister pese a las protestas. En esta ocasión, su rival fue Shane McMahon, quien volvía por primera vez desde Royal Rumble 2022 y fue recibido con una gran ovación. Sin embargo, Shane-O Mac se lastimó el cuádriceps al hacer un salto y tuvo que ser retirado por el personal médico. Eventualmente, fue sometido a una cirugía y ha estado recuperándose desde entonces.

► Shane McMahon no volverá a WWE en el corto plazo

Recientemente, los fanáticos han visto a Shane McMahon aparecer en un juego de béisbol y él también ha estado yendo al gimnasio para mantenerse en forma; no obstante, se descarta por el momento un posible regreso al ring.

A Mike Jonson de PW Insider se le preguntó durante una sesión de preguntas y respuestas sobre si el regreso de Shane McMahon a la WWE llegará pronto. Su respuesta dio motivos para creer que no veremos a Shane McMahon, al menos no hasta que se dé la fusión con Endeavor.

«Nada de lo que he oído. No veo que eso suceda pronto, ciertamente no antes de que Endeavor adquiera WWE.«

Habrá que ver cuándo aparecerá Shane McMahon nuevamente, pero lo más probable es que pase un tiempo su música vuelva a sonar durante un evento de la WWE. WrestleMania es un gran evento, y ciertamente no querrá que su última aparición allí sea recordada por haber contraído una dura lesión.