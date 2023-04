Shane McMahon quiso pelear con Brock Lesnar en WrestleMania

Brock Lesnar no solo es un personaje intimidante en el mundo de la lucha libre, sino también fuera de ella. De hecho, también ha tenido éxito incursionando en las MMA, por lo que cualquiera que quiera enfrentarse a él tiene que pensarlo dos veces.

► Road Dogg tuvo que detener a Shane McMahon

En el estelar de WrestleMania 34, Brock Lesnar derrotó a Roman Reigns para seguir siendo el Campeón Universal. En aquel entonces, The Beast Incarnate le había arrojado el título a Vince McMahon y eso pareció enojar a su hijo Shane, según las palabras de Road Dogg. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores.

Durante su reciente podcast Oh You Didn’t Know, Road Dogg reveló que una vez tuvo que convencer a Shane McMahon de no dar un paso al frente y enfrentarse contra Brock Lesnar. Aparentemente, Shane se tomaba muy en serio acerca de pelear contra el entonces Campeón Universal WWE.

“Recuerdo que Shane estaba en Gorilla y estaba caliente y tratando de ir tras Brock. Dije: ‘Déjalo ir’. ¿Sabes a lo que me refiero? Quedémonos aquí y todos conservemos los dientes.”

Brock Lesnar ahora ha iniciado una rivalidad contra Cody Rhodes, y se espera que continúe así en el futuro previsible. Shane McMahon tuvo un regreso muy breve a la WWE en WrestleMania 39, pero sufrió una lesión a la mitad de su combate contra The Miz, lo cual hizo que Snoop Dogg improvisara a lo grande y acabara con The Miz con un People’s Elbow.