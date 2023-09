Si entramos a analizar las similitudes y diferencias entre Cody Rhodes y su padre, Dusty, veremos que son notablemente distintos en todos los sentidos. Por ejemplo, a la hora de realizar las promos, algo de lo cual The American Nightmare estuvo hablando recientemente con Dale Earnhardt Jr en Dale Jr Download. Según explica, mientras que The American Dream ponía su alma en sus discursos, él se ve más como un político haciendo campaña; de esto hablaba no hace mucho Brandi Rhodes.

This Dusty Rhodes promo outtake is pure gold, stick with it till the end …pic.twitter.com/TUM3MrWltr — Super 70s Sports (@Super70sSports) June 3, 2023

► Las promos de Cody Rhodes

«Existen muchas luchas geniales, me encanta volver atrás y ver luchas completas. La mayoría de las veces, los recuerdos y momentos a los que estamos conectados no son realmente la lucha en sí. Por ejemplo, Dusty, en ‘Hard Times’, el discurso que pronunció, eso es típicamente lo que la mayoría de las personas sacan a relucir y sobre lo que hablan. No están hablando realmente de la lucha a la que se hizo referencia. Yo lo recuerdo, pero gran parte de los fanáticos se conecta con el discurso. Mi padre solía enseñar promos en NXT, nunca lo llamaba promos, lo llamaba clase de comunicación. Entendí lo que quería decir con los años de experiencia. Su idea de comunicar era conectar. Puedes hacer algo realmente asombroso, un gran momento, saltos y una impresionante habilidad atlética, pero si a la gente no le importas, es como ver fuegos artificiales. Lo hiciste, lo hemos visto. Él tenía la habilidad de hacer que se preocuparan por él o al menos que no les gustara su oponente. Eso es lo más importante.

«Ahora tengo una escuela de lucha libre, y ese es mi día favorito. Es tan importante, y muchas personas hoy en día no quieren trabajar en ello. Lo entiendo. Ves lo que ves en la televisión y a los chicos haciendo cosas atléticas, pero no es algo en lo que la gente quiera trabajar mucho. He adquirido la costumbre de trabajar mucho en las promos. En la WWE, hay mucha estructura y un grupo de personas con experiencia. Hay un escritor, grabaciones de voz y vamos y venimos con ideas. Luego, hay leyendas detrás del escenario que intervendrán y aportarán ideas. He tenido mucha suerte de que a la gente le gusten estas entrevistas y momentos. Son muy diferentes a las de Dusty. No tienen ese ‘alma’ que Dusty presentaba, son casi un elemento de campaña política en cómo hago una entrevista. Tienen que serlo. No puedo ser él».