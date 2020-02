Los especiales que WWE celebra en Arabia Saudita no son PPV ni eventos importantes. Y como tal, dejando a un lado lo predecible, no suelen albergar grandes sorpresas. Echando un momento la vista atrás hacia los cuatro primeros shows celebrados por la empresa en el país podríamos señalar algunas quizá como la victoria de Mansoor en la campal de Super ShowDown 2019, la victoria en un combate similar de Humberto Carrillo en Crown Jewel 2019 o el rápido triunfo de Brock Lesnar ante Cain Velásquez en esta misma velada.

Vamos a tener que esperar hasta el jueves para saber si habrá sopresas o no en el Super ShowDown 2020, pero mientras podemos hacer algunas especulaciones. Y por lo tanto en SÚPER LUCHAS tenemos cuatro ideas.

► Sorpresas en Super ShowDown 2020

Naomi

Bayley no está teniendo el mejor de los reinados como Campeona SmackDown. Empezó fuerte después de su cambio a ruda pero poco a poco ha ido desinflándose. Aún así, con toda probabilidad va a retener el título frente a Naomi. La retadora acaba de volver a la acción y tiene cierto momentum, pero la monarca parece la favorita para esta lucha, que luce más bien como una de transición antes de WrestleMania 36.

De hecho, parece que habrá una Cámara de la Eliminación en Elimination Chamber 2020 para determinar a la siguiente contendiente al campeonato. Y si bien podría ser para que la vencedora enfrente a la ex bailarina, resulta obvio que será contra la ex repartidora de abrazos. Sobre todo cuando recientemente escuchamos a Lacey Evans hablar de conseguir dicha oportunidad de cara a retomar su rivalidad con la actual reina de la marca azul, contra quien perdió en Royal Rumble 2020.

The Street Profits

Que aparecen, que no aparecen, que tienen un combate una semana, que no tienen ninguno a la siguiente, The Street Profits no terminan de arrancar en Raw. Pero tampoco se hunden, ni mucho menos, por lo que están un poco en tierra de nadie. Y nadie espera que se coronen en Arabia Saudí.

Seth Rollins y Murphy están comenzando un proyecto que parece que será a largo plazo con AOP. Es curioso que sean ellos y no los Autores del Dolor los dueños del Campeonato de Parejas Raw pero igualmente son los favoritos para tener el título. Además debemos tener en cuenta que tendrán a su lado a sus dos aliados para ayudarlos. Por eso, si Montez Ford y Angelo Dawkins triunfan, será toda una sorpresa.

Bill Goldberg

Esta sorpresa es de las que más se está hablando desde que el combate se confirmó. En un primer momento parecía totalmente imposible que Bill Goldberg pudiera coronarse como Campeón Universal. Porque se viene hablando desde hace semanas que The Fiend irá a WM 36 a defender el título contra Roman Reigns.

Pero en las últimas horas descubrimos que esto está bastante lejos de estar confirmado, aunque sea internamente. Por lo tanto, la balanza se ha inclinado un poco hacia el otro lado, hacia la posibilidad de que «The Phenom» se corone. Porque eso tampoco sería una locura, si lo pensamos bien.

Por un lado, llevaría al miembro del Salón de la Fama a defender el campeonato en el magno evento en un gran combate que bien podría ser el último de su carrera. Por el otro, el demonio no necesita un título para ser importante, para continuar sentado en su trono. Casi que es totalmente innecesario, que sería mejor que la corona se disputara en otro combate, porque lo que pone él en juego es mucho más, las historias que protagoniza van por otros caminos.

La balanza de ha inclinado, pero aún así sería una sorpresa que Goldberg se coronara. Porque supondría la primera derrota de The Fiend desde que es The Fiend.

The Undertaker

Por lo que sabemos, por lo que está confirmado, The Undertaker no va a estar en Arabia Saudí. Pero para empezar no sería la primera vez que WWE sorprende a toda la fanaticada con una aparición que nadie espera. Y que lo hiciera podría servirle para preparar su combate en «La Vitrina de los Inmortales».

AJ Styles sí está confirmado para el especial. Luchará en la «Ruleta Rusa por el Trofeo Tuwaiq», que viene a ser un Gauntlet Match por una copa. Puede que gane, puede que no, y también puede que El Enterrador aparezca para atacarlo. Podría ser como represalia después de que «The Phenomenal One» lo mencionara en Raw. No sería una mala forma de comenzar su rivalidad, además de que seguro que el gobierno saudí está encantado con la presencia del futuro miembro del Salón de la Fama. Pero hasta ahora no se ha confirmado, ni siquiera insinuado, su presencia en el evento.