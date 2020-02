Tras la controversia en torno a Crown Jewel 2019, cuando incluso momentáneamente se puso en duda la continuidad del acuerdo entre WWE y Arabia Saudita, la serie de mamotretos en este país inicia nuevo año con Super ShowDown 2020, programado para el 27 de febrero, y que discurrirá desde un escenario inédito hasta ahora: la Mohammed Abdu Arena on the Boulevard de Riad, que seguramente permita una escenografía atractiva, algo de lo que carecieron todas las citas anteriores.

SÚPER LUCHAS, por supuesto, cubrirá en directo este inminente PPV, y a fin de que no se pierdan con el cambio de horario habitual, les traemos los horarios de emisión para los principales países de habla hispana.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 10:00 AM

Madrid (España) – 17:00 PM

Santiago (Chile) – 13:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 13:00 PM

Bogotá (Colombia) – 11:00 AM

Asunción (Paraguay) – 13:00 PM

Belmopán (Belice) – 10:00 AM

Caracas (Venezuela) – 12:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 10:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 11:00 AM

La Habana (Cuba) – 11:00 AM

La Paz (Bolivia) – 12:00 PM

Lima (Perú) -11:00 AM

Managua (Nicaragua) – 10:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 13:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 12:00 PM

Quito (Ecuador) – 11:00 AM

San José (Costa Rica) – 10:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 12:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 10:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 12:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 10:00 AM



(Show principal)

Ciudad de México (México) – 11:00 AM

Madrid (España) – 18:00 PM

Santiago (Chile) – 14:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 14:00 PM

Bogotá (Colombia) – 12:00 AM

Asunción (Paraguay) – 14:00 PM

Belmopán (Belice) – 11:00 AM

Caracas (Venezuela) – 13:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 11:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 12:00 AM

La Habana (Cuba) – 12:00 AM

La Paz (Bolivia) – 13:00 PM

Lima (Perú) -12:00 AM

Managua (Nicaragua) – 11:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 14:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 13:00 PM

Quito (Ecuador) – 12:00 AM

San José (Costa Rica) – 11:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 13:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 11:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 13:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 11:00 AM

► Cartel

A menos de una semana de Super ShowDown 2020, diría que se añadirán como mucho dos combates más. El morbo estará en las dos principales de la noche, por la posibilidad de que ninguno de los actuales monarcas conserve su cetro; pese a que se trate de una opción muy remota.

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs. Ricochet

CAMPEONATO UNIVERSAL

Bray Wyatt (c) vs. Goldberg

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. The Miz y John Morrison

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Carmella o Naomi

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

Seth Rollins y Murphy (c) vs. The Street Profits

LUCHA EN JAULA DE ACERO

Roman Reigns vs. King Corbin

GAUNTLET MATCH POR EL TUWAIQ TROPHY

AJ Styles vs. Andrade vs. Bobby Lashley vs. Erick Rowan vs. R-Truth vs. Rusev

► Cómo ver Super ShowDown 2020