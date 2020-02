Ali Marafi es el promotor y dueño de Qatar Pro Wrestling, la primera empresa de lucha libre del medio oriente, que de hecho promete hacerse un hueco entre lo más destacado de este 2020, desde el ya comenzando el año con un show cargado de estrellas de primer nivel en SuperSlam. En la segunda edición del evento, QPW contará con Alberto el Patrón, RVD, Brian Cage, The Great Khali, nZo, Kevin Nash, Mark Henry, Eric Bischoff, Carlito, Matt Sydal, Michael Elgin, y muchos otros.

El evento, que tendrá lugar el día de hoy y será emitido por Fite TV, tuvo tanta demanda que debió ser cambiado a una sede de 15.500 personas, mas no será ni por asomo el primer gran show de la organización. Tal fue la repercusión de este show, que captó la atención de Impact Wrestling, con quienes QPW se asoció en las últimas semanas.

Su amistad con varias personalidades del negocio, cómo sacó del retiro a Bobby Lashley, cuál fue el luchador que más le costó contratar, el trato que hizo con Eric Bischoff antes de que firmase con WWE y por qué le sorprendió, detalles exclusivos sobre la asociación con Impact y otros títulos varios de interés en esta jugosa entrevista con uno de los promotores más importantes de la escena internacional.

► Ali Marafi, promotor de Qatar Pro Wrestling,

— ¿Cuándo descubriste el mundo de la lucha libre?

«Descubrí la lucha libre en 1984 junto a mis hermanos mayores. Tendría seis. Me gustaba mucho Jimmy Snuka, cómo volaba desde lo alto. Pero me convertí en un aficionado de verdad en 1990, cuando Ultimate Warrior derrotó a Hulk Hogan en WrestleMania VI. [Warrior] pasó a ser mi superhéroe y mi héroe de la infancia durante muchos años».

— Cuéntanos acerca de tu decisión de incursionar en el negocio y cómo se dieron esos primeros pasos.

«Para serte sincero, realmente no sé cómo se dio. Me preguntaba si era un deporte real o no. En ese entonces no había Internet ni redes sociales; la única forma de ver lucha era mediante la televisión o cintas VHS. Viajé a Londres en unas vacaciones para comprar algunas revistas, libros, documentales y películas sobre lucha, y empecé a estudiar la historia del negocio para saber más acerca del mismo. Tuve la oportunidad de entrenar en una academia de lucha por un par de días, lo que fue una gran experiencia.

«En 1999 tuve la oportunidad de ser voluntario en un show de lucha en Qatar y me hice cercano con el promotor, el legendario Jean Saada de Lebanon. Le gustó mi conocimiento sobre la historia de la industria, y terminó siendo el que me hizo adentrar al negocio. Trabajé dos años con él. Luego me asocié con un amigo por un par de shows hasta 2009, que intenté hacer mi propia promoción en Egipto sin mucho éxito. En ese momento decidí dejarlo, pero buenos amigos como Al Snow y Jason Anderson me dijeron que no lo hiciera, que continuara.

«En 2011 conocí a Bilal Taha, mi gran amigo y socio, y consideramos hacer la primera promoción de lucha en el Medio Este. La llamamos QPW (Qatar Pro Wrestling). Yo aporto la comunicación y las relaciones, y él tiene la experiencia de organizar eventos, que es su especialidad. Trabajamos en este proyecto alrededor de dos años, hasta que hicimos nuestro primer show en 2013 con nombres como Bobby Lashley, Carlito, Chris Masters, Big Daddy V y muchos más. Hasta la fecha organizamos once shows».

► «Sting fue el luchador más difícil de contratar»

— ¿Qué desafíos encontraste como promotor?

«¡Oh, muchísimos! La lucha libre todavía es un negocio nuevo en el medio este. Nadie sabía cómo manejarlo ni qué esperar de la afición y los medios, pues es un deporte de entretenimiento y a nadie le interesaba, por lo que quizá la gente no iba a venir a vernos. Además, el que hayamos podido acordado con nombres como Bobby Lashley, que prácticamente estaba retirado de la lucha para empezar su carrera en las artes marciales mixtas… y que volviera al negocio… Todo salió bien».

— ¿Qué ves, si es que ves algo, de lucha en la actualidad?

«Sí, por supuesto. Veo WWE, veo AEW (a mis buenos amigos Kenny Omega y Cody), veo Triple A, Impact, Ring of Honor, New Japan, PWG y mucha lucha independiente».

— Tu actual Campeón QPW es Alberto el Patrón. Especialmente para Super Slam, has llevado muchas megaestrellas como Rey Mysterio, Cody, Sting, RVD y muchos más. Vayamos un poco al detrás de escena: ¿cuáles fueron los luchadores más difíciles de conseguir (fuera cual fuese la razón) y cuáles quisiste, pero no pudiste obtener?

«El más difícil de conseguir fue Sting. Nunca había estado en el medio este. Hay que considerar que hay 16 horas de diferencia con Estados Unidos, y además no había estado en acción sobre un ring desde que se retirara en el Salón de la Fama WWE en 2016. Quiero agradecer a mi buen amigo Bill Apter [reputado periodista de lucha], que habló primero con él y me dio la chance de contactarlo y comenzar una conversación. Afortunadamente, nunca no pude obtener a alguien».

► «Compartiremos elenco e historias con Impact»

— Hace un par de semanas se anunció la asociación de QPW con Impact Wrestling. ¿Quién contactó a quién y qué podemos esperar de la alianza?

«Tengo una muy buena relación con D’Lo Brown, es un buen amigo mío. Él comenzó todo. Es una alianza [con Impact], vamos a compartir los elencos y las historias. Esperen a SuperSlam… ¡sorprederemos a todos los aficionados alrededor del globo!».

— Y ya que hablamos de acuerdos: Eric Bischoff es el nuevo Gerente General de QPW, lo que de por sí son noticias muy importantes…

«Tengo una buena relación con Eric desde 2017, cuando lo conocí por primera vez en Orlando, Florida. Hablamos e intercambiamos ideas. A él le gustó lo que le planteé y teníamos un plan, así que me sorprendió cuando firmó con WWE en 2019. Pero tan pronto escuché que fue liberado de su contrato volví a llamarlo y retomamos desde donde lo habíamos dejado».

— Y para finalizar, ¿cuáles son los objetivos de QPW para 2020? ¿Y para un futuro más lejano?

«Estamos planeando hacer dos shows grandes por año. También estamos ayudando a los chicos de la QPW Academy a cumplir su sueño de ser Superestrellas algún día al lado de los más grandes nombres. QPW es para el talento joven, leyendas, estrellas contemporáneas… será algo nuevo y diferente para todos los fans de la lucha libre».