¿Correrá Bray Wyatt la misma suerte que Kevin Owens en 2017?

La semana pasada, ya apuntamos las similitudes que presenta el camino hacia WrestleMania que por ahora está protagonizando Roman Reigns respecto a la trayectoria que ya vivió el samoano en 2018: último eliminado del Royal Rumble, Elimination Chamber a la vista y lucha por el Campeonato Universal en el horizonte del magno evento. Todo, claro está, si Bray Wyatt llega al Raymond James Stadium de Tampa con dicho título bajo el brazo, porque para nada luce ya improbable que Goldberg bata a The Fiend este próximo día 27 en Super ShowDown 2020.

► Kevin Owens, funesto precedente para Bray Wyatt

Y en SÚPER LUCHAS ya hemos señalado el gran aval con el que Goldberg cuenta de cara a llegar a WrestleMania como campeón, destronando al hasta ahora todopoderoso Wyatt. Per se, su tirón como leyenda quedó fuera de toda duda el viernes de la pasada semana durante SmackDown, cuando su segmento cosechó, según los datos revelados por Dave Meltzer, 200 mil espectadores más de lo habitual.

[…] Goldberg estuvo en la segunda hora y logró lo que parece haber sido, en base a los números, el mejor cuarto de hora que el show ha logrado en los últimos tiempos, pese a que el segmento fue corto.

Lo curioso es que no sería la primera vez que «The Myth» cercena la llegada de una Superestrella del presente como campeón a WrestleMania.

Allá por febrero de 2017, tras fracasar en su intento de hacerse con su primer Rumble, Goldberg respondió a las afrentas de Kevin Owens, entonces Campeón Universal, retando a este a una lucha titular en Fastlane al mes siguiente. Combate que se concretó, para oprobio de «The Prize Fighter», después de que Chris Jericho decidiera unilateralmente recoger el guante lanzado por Goldberg. Hecho que provocó la enemistad entre los canadienses.

Y bueno, lo sucedido en aquel PPV ha quedado como el cambio titular del Campeonato Universal más odiado por el Universo WWE, según una encuesta realizada por Ringside News en 2018.

Veremos si con todo, no estamos ante un destino similar para Bray Wyatt, también bajo el último PPV previo a «The Showcase of Inmortals». Lo que llevaría, quizás, a que, como alternativa, el presentador de la Firefly Fun House se mida allí con John Cena. No es un mal premio de consuelo, la verdad.